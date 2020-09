Les Grenoblois se sont fait souvent sanctionner dans le jeu au sol, permettant à Jérôme Bosviel, auteur de 23 points, de scorer pour les Montalbanais. "On a eu beaucoup de mal, admettait Laurent Bouchet. On savait qu’ils avaient un excellent buteur, qu’il fallait être très propres notamment sur la discipline, ne pas être pénalisés parce qu’il était très précis. On a réussi à mettre de l’avancée sur les phases d’impacts mais on n’était pas assez proches du porteur, ce qui fait qu’avec les nouvelles règles c’est compliqué. On s’est fait contester énormément de ballons. On avait tout imaginé sauf un premier bloc comme ça, poursuivait le talonneur du FCG. La chance qu’on a est que la saison est longue. On va essayer de commencer notre saison la semaine prochaine (jeudi à Béziers, Ndlr). Pour l’instant, on n’est pas dans les clous."

Les Isérois ont tout de même eu le mérite de s’accrocher pour arracher le nul dans ce match à un peu plus d’une minute de la fin (28-28). "On va essayer de retenir aussi cette fin de match où on n’a rien lâché, concluait le talonneur du FCG. Ça va être à l’image de la saison où on ne devra rien lâcher […] On ne se satisfait pas du tout de ce match nul. Par contre c’est toujours mieux que la défaite. On prend deux points."