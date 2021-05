Prévu remplaçant pour le barrage face à Grenoble, samedi, Darly Domvo a dû déclarer forfait au dernier moment. Pour cause, comme indiqué par nos confrères de Sud-Ouest ce matin, l’ailier du Biarritz Olympique a été contrôlé positif au Covid la veille du match et a donc été isolé, puis remplacé par Gavin Stark.

La contamination de Domvo va-t-elle empêcher le BO de disputer sa demi-finale à Vannes, dimanche prochain ? Cette hypothèse paraît, à l’heure actuelle, très peu probable. Pour cause, seuls cinq joueurs de l’effectif du club basque, sur quarante-trois, ne sont pas "immuno covid". Quatre si on enlève l’ancien joueur de l’UBB. En effet, une grande partie du groupe professionnel avait été frappée par le virus au mois d’octobre dernier (le BO avait alors été privé de matchs pendant trois semaines) et a, depuis, développé une certaine immunité au virus.

Trois tests cette semaine

Suite au renforcement du protocole médical avec l’approche de la fin de la saison, les Biarrots (comme les autres clubs de Pro D2 ou Top 14), vont se faire tester à trois reprises avant la demi-finale : un premier en début de semaine, un second jeudi puis un troisième samedi, à la veille du match.

De repos aujourd’hui, les joueurs du Biarritz Olympique devraient donc reprendre l’entraînement demain pour préparer la demi-finale face aux Bretons, prévue dimanche à 18 heures. Ils quitteront le Pays Basque samedi et se rendront à Vannes, en avion.