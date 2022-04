Narbonne condamné ?

Les Narbonnais ont-ils eu le moindre espoir durant cette rencontre ? Très rapidement, les Biterrois dominaient les débats. On aurait pu croire à un tournant du match avec le carton rouge écopé par Pierre Gayraud. Mais dans la foulée, juste avant de rentrer aux vestiaires, un bon contest devant la ligne d'en-but maintenait l'écart en faveur de l'ASBH. Et c'est peut-être là que tout s'est joué...

En plus de battre un rival chez lui dans un derby (17-46), Béziers s'assure un retour express dans la course à la qualification grâce à ce succès bonifié. Quant à Narbonne, la peine est probablement double ce soir.

Sapiac prend sa revanche dans le derby

Finalement, c'est un temps d'adaptation qu'il a fallu aux Montalbanais. Une façon pour eux de canaliser leur détermination afin de faire moins de fautes (Malafosse et Renaud écopaient de deux cartons jaunes coup sur coup) et convertir leur domination sur le terrain au tableau d'affichage. Concluant un gros temps fort, le capitaine Fred Quercy marquait juste avant la pause, ce qui allait lancer ses coéquipiers. Au retour des vestiaires, Meafua puis Matawalu l'imitaient. Malgré le retour agenais par le biais de Lombard-Buret, tout en puissance, le derby revenait aux hommes de David Gérard (21-15).

Au classement c'est la très bonne opération pour Sapiac qui devant un grand nombre de spectateurs se remet d'aplomb dans la course à la qualification. Heureusement pour le SUA, Bourg-en-Bresse et Narbonne ont connu la défaite, ce qui ne change pas l'écart qui sépare les Lot-et-Garonnais de la zone de relégation.

Les Provençaux de retour dans la course

Si la neige avait couvert de son manteau blanc les pelouses de Charles-Mathon ou Jean-Alric, les importantes chutes de neige n'ont quasiment pas cessé à Grenoble. D'où le score minimaliste. Et quand le jeu se resserre au centre du terrain, les Aixois sont rarement mis en difficulté. Surtout, ce sont les contests dans les rucks qui ont permis à Florent Massip et Nicolas Bezy de passer des points au pied (6-9).

De cette victoire surprenante, les partenaires de Peter Betham tirent un exceptionnel coup de boost vers le top 6. A contrario, le FC Grenoble, qui a pourtant montré un visage encourageant contre Nevers puis à Colomiers, ne s'extirpe pas du bourbier du bas de classement.

Oyonnax, dauphin à réaction

Quel début de match fou ! Les Bressans, portés par une très bonne animation offensive, inscrivent rapidement deux essais. Mais les Oyomen répondent grâce à Lovobalavu et Bordenave. Et tant mieux pour eux car après la pause, les débats se restreignent au jeu d'occupation. Aucun point n'est inscrit pendant plus de vingt minutes. A un quart d'heure du terme, rebelote : le capitaine Lucas Lyons sonne la révolte. Quelques instants plus tard, Enzo Reybier s'offre un doublé en électrisant une offensive oyonnaxienne.

Pro D2 - Enzo Reybier, joueur d'Oyonnax et international moins de 20 ansIcon Sport

Comme souvent, c'est par réaction qu'Oyonnax a construit son succès (31-21). Bien que bousculés par des Bressans galvanisés par les enjeux de ce derby, les pensionnaires de Charles-Mathon, dont l'enceinte était pleine pour l'occasion (8 644 spectateurs, le record de la saison), ont réussi à reprendre la deuxième place au détriment de Bayonne.

Rouen relance la course pour le maintien

Le caractère des Rouennais sera peut-être le fait le plus marquant de cette 25e journée. Parfaitement en place sur les contre-attaques, (Waite, 24e), ils prouvent qu'ils savent balayer le terrain avec l'essai de Ndiaye (34e). L'essai de Megdoud, qui vient arracher un ballon de façon peu habituelle dans les mains des Vannetais symbolise aussi la réussite que le RNR a su provoquer.

Le réveil vannetais sera trop tardif (28-31). Les Normands de Nicolas Godignon effectuent ainsi la bonne opération de la soirée en dépassant Bourg-en-Bresse et en se rapprochant de Grenoble et Agen.

Un bonus salvateur pour Nevers

Quand à la demi-heure de jeu le Stade aurillacois repassait devant au score grâce à un essai de Giorgi Javakia, il s'assurait de mener au score pour le reste de la partie. Et c'est un facteur à ne pas négliger. Surtout quand Tim Daniel aggravait le score au bénéfice d'un ballon porté (24-13, 52e). Les Neversois usaient de leurs qualités devant pour revenir au score mais c'était insuffisant.

Trop indisciplinée, l'USON peut se contenter d'un point de bonus défensif très important. Il permet aux hommes de Xavier Péméja de coiffer au poteau Colomiers et Montauban !

Un dénouement cruel pour Bayonne

Que dire de cette pénalité de Maxime Lafage qui passe à quelques centimètres de la transversale... Elle aurait sans doute récompensé les efforts bayonnais. Mais c'est le Stade montois qui ressort vainqueur de ce duel au sommet. Avec cette 6e victoire consécutive, les Landais mettent ainsi 10 points d'écart à Bayonne, troisième après le match, et posent un pied en demi-finale.

