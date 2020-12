Valence-Romans - Perpignan

Après Oyonnax la semaine passée, les Drômois reçoivent une nouvelle fois un des ogres du championnat. Forts de leur écrasante victoire (49-0) face à Angoulême la semaine passés, l’Usap arrive au stade Georges-Pompidou en pleine confiance. Deuxième du classement, les Usapistes peuvent prendre la tête du Pro D2 à l’issue de cette journée. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour Valence-Romans.

Notre pronostic : victoire de Perpignan.

Colomiers - Grenoble

Un des chocs de cette treizième journée incontestablement. Les Columérins reçoivent sur leur pelouse des Grenoblois en difficulté loin de leurs bases. Actuel quatrième au classement, l’USC, défait la semaine dernière sur le terrain de Béziers, va tenter de se rapprocher du podium en empochant les quatre points de la victoire. Grenoble au contraire, veut tout simplement retrouver le goût du succès, le FCG est empêtré à une piètre onzième place. Loin des objectifs des Isérois en début de saison. Avec toutes ces données, Colomiers part avec une longueur d’avance.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Grenoble.

Provence Rugby - Béziers

Sur la pelouse synthétique de Maurice-David, les Aixois reçoivent des Biterrois en forme ces dernières semaines. Malgré une contre-performance à Rouen, Béziers peut s’appuyer sur sa victoire à Perpignan il y a quelques journées pour se motiver. De son côté, Provence Rugby est actuellement installé dans le Top 6 de ce Pro D2 et ne peut pas se permettre de s’incline à la maison. Les joueurs de Fabien Cibray veulent continuer de rêver aux phases finales.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby.

Soyaux-Angoulême - Aurillac

Lanterne rouge du championnat, les Angoumoisins accueillent des Aurillacois libérés dans leur antre de Chanzy. Une partie importantissime pour les hommes de Vincent Etcheto qui n’ont plus le droit à l’erreur sur leur pelouse si ils veulent accrocher le maintien. Face à eux se présente un Stade aurillacois sans pression qui va chercher à faire un coup dans la Charente pour se donner encore un peu plus d’air au classement. Une rencontre qui s’annonce tendue et serrée.

Notre pronostic : succès d’Angoulême, bonus défensif pour les Aurillacois.

Biarritz - Mont-de-Marsan

Peut-être l’affiche la plus déséquilibrée de cette treizième journée sur le papier. Biarritz, lourdement défait sur la pelouse de Nevers la semaine dernière accueille des Montois en difficulté au classement. Les joueurs de Patrick Milhet ont retrouvé le goût de la victoire le week-end dernier face à Rouen mais sont toujours enlisés à la quinzième place du classement. Les Biarrots ne visent rien d’autre que les quatre points sur cette rencontre, histoire de rester bien au chaud dans les six premières positions.

Notre pronostic : victoire du BO.

Carcassonne - Vannes

Méconnaissables vendredi dernier sur le terrain d’Aurillac, les Carcassonnais auront fort à faire cette fin de semaine pour se relancer. Se présentent devant eux les Vannetais, leaders du championnat et irrésistibles cette saison. Pour inquiéter encore un peu plus les supporters audois, les Bretons restent sur un succès à Oyonnax lors de leur dernière partie à l’extérieur. Douzième au classement, les hommes de Christian Labit seraient bien inspirés de remporter ce duel, même si la tâche s’annonce ardue.

Notre pronostic : succès de Vannes.

Rouen - Montauban

Tout comme Valence-Romans, les Rouennais sont sous pression avant de revoir l’USM. Avec seulement deux points d’avance sur Mont-de-Marsan, actuellement barragiste, les Normands n’ont autre choix que se d’imposer ce vendredi soir. Eux qui viennent de mettre à l’écart Christophe Hamacek, voudront enchaîner une deuxième victoire de suite à la maison. Face à eux, des Montalbanais bien installés dans le ventre mou qui se verraient bien plus haut au classement…

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Montauban.

Oyonnax - Nevers

Pour le match du samedi soir, cette treizième nous offre une belle opposition sur la pelouse de Charles-Mathon. Un choc du haut de tableau avec les Oyomen, troisièmes qui accueillent des Nerversois aux portes du Top 6. Les hommes de Joe El Abd auront l’ambition d’effacer le revers subi il y a deus semaines face à Vannes dans leur antre. Avec deux matchs encore de retard, les joueurs de l’Ain peuvent se rapprocher du duo de tête avec les quatre points de la victoire. En tout cas, ce duel s’annonce enlevé, si la météo le permet.

Notre pronostic : succès d’Oyonnax.