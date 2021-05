Quels débuts des Usapistes. Sur leur première touche dans leurs 22m et un maul, ils ont attaqué à la main ! Jaminet a percé plein axe, attendant du soutien. Deghmache est venu pour servir Tilsley qui a été marquer ce premier essai en coin droit. Les Sang et Or ont doublé la mise après la première pénal'touche de ce match avec lancer Lam sur les 15m vers la première zone de saut. Le maul s’est formé sur Labouteley avant que De la Fuente ne soit lancé plein axe. Sous les poteaux, Volavola a proposé un 360 qui déroute avant un 360 de Deghmache qui lui, est allé marquer au pied des poteaux.

Supporters en fusion en dehors du stade

Si suite à une chandelle mal captée, les Oyomen ont bien failli marquer un essai opportuniste, les buteurs Jaminet et Beauxis se sont ensuite occupés du score. Si le score a été sifflé à la pause avec un 15-6, les joueurs de l’Ain ont peu à peu imposé leur jeu et leur tempo, provoquant de l’indiscipline adverse. Mais alors que Beauxis a ramené les siens à 15-12, l’ex leader du classement du Pro D2 a fait preuve de caractère. Les coéquipiers de Chouly ont décidé d'aller en pénal'touche à 7m de la ligne d'essai. Ce dernier a capté et le maul a vu Lemalu profiter de cet effort collectif pour marquer un troisième essai pour un 22-12 (55e).

Le break a été réalisé à 10 minutes du terme après une énorme percée de Lemalu plein axe depuis son troisième rideau. Brazo, au soutien, le jeu s'est installé dans les 22m des joueurs d'El Abd. C'est en force que les avants ont travaillé avant qu'on écarte aile droite où des passes courtes ont envoyé Dubois marquer en coin cet essai libérateur.

Alors que les Oyomen ont connu des soucis de blessures au poste de N°9, ils n’ont pas pu revenir au score. Avec supporters en fusion en dehors du stade aux 1000 privilégiés, direction Montpellier pour l’Usap, avec une finale de Pro D2 attendue et un adversaire tout autant : Vannes ou Biarritz.