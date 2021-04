Vainqueur d’Aurillac vendredi soir (29-26), le BO a quasiment assuré un barrage à domicile pour les phases finales de Pro D2. Mathématiquement, il ne manque qu’un point aux coéquipiers de Steffon Armitage pour s’offrir un match de phases finales à Aguiléra, à deux journées de la fin.

En coulisses et après avoir récemment prolongé leur meilleur joueur, le trois-quarts centre néo-zélandais Francis Saili (2 sélections avec les All Blacks) jusqu’en 2024, et l’entraîneur des avants Shaun Sowerby pour deux ans, les dirigeants du club basque viennent de frapper un gros coup. Selon nos informations, ils ont dernièrement enrôlé le demi de mêlée des Pumas Tomás Cubelli (31 ans). D’évidence, c’est une très belle opération réalisée par le BO, qui va ainsi accueillir un renfort de poids à l’intersaison prochaine et pour deux ans.

76 sélections chez les Pumas

Actuellement dans l’hémisphère sud, où il défend les couleurs de la Western Force (7 matchs, 7 titularisations cette saison), Tomás Cubelli compte 76 sélections chez les Pumas (60 points inscrits). Avec la sélection nationale, il a disputé deux Coupes du Monde, en 2015 et 2019. Pendant le dernier mondial au Japon, il a joué les trois premiers matchs de l’Argentine en tant que titulaire, avant de se blesser.

Dans un passé récent, Cubelli (1m77, 81kg) a notamment porté le maillot des Jaguares (avec qui il a été finaliste du Super Rugby en 2019) et des Brumbies. Joueur d’expérience, et véritable pointure au poste, il va apporter tout son savoir aux rouge et blanc. Une très belle pioche…