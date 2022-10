Johan Deysel n’aura pas traversé le terrain ou éliminé vingt-cinq défenseurs. Mais qu’est-ce qu’il fut précieux dans ce match aux initiatives restreintes ! Dans toutes les collisions, le premier centre imposait sa dimension physique. En défense tout d’abord, il a pris un malin plaisir à envoyer des "tubes". Il l’avoue lui-même, et avec le sourire : "J’aime bien défendre. J’apprécie mettre de gros plaquages." Ce vendredi, il aura eu cette satisfaction-là. Et pas seulement. Après avoir participé à la qualification de la Namibie cet été lors du tournoi de la zone Afrique, Johan Deysel est revenu un peu moins rayonnant qu’à son habitude. Pas facile non plus d’évoluer avec la concurrence de Campagnaro, Perrin, Maurino et Pimienta… C’est pourquoi après la victoire bonifiée contre Soyaux-Angoulême, il se montrait positif quant à son regain de forme : "Lors des premiers matchs j’ai eu des difficultés à reprendre le rythme. Ce soir, j’ai commis quelques erreurs. Mais depuis deux ou trois rencontres mes prestations sont meilleures. Donc forcément, je me sens mieux." Sa passe sur un pas pour l’essai de Saurs et le très bon franchissement dans l’intervalle après un service de Séguéla sont la preuve que l’international namibien retrouve tous ses sens. Et avec sa capacité à percer les défenses, Colomiers rugby est forcément une meilleure équipe, davantage présente dans l’axe du terrain. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le jeu columérin ait connu du mieux.