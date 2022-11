La saison dernière, Dorian Jones, alors joker médical, a flirté avec une réussite de 100 % au pied (Une seule pénalité manquée à Rouen lors de la 18e journée). Après cette expérience réussie, Dorian a paraphé un contrat de deux ans au sein de l’USC. Malheureusement, en début de saison, une cheville douloureuse et une complication à la voûte plantaire l’ont éloigné des terrains. À part 48 minutes de jeu à Colomiers lors de la journée inaugurale, Dorian a brillé par son absence sur les feuilles de match.

Le 4 novembre dernier à l’occasion de la réception de Grenoble, il a effectué son retour sur les vertes pelouses. Malgré neuf points inscrits, la victoire est revenue aux Alpins (14-23). À Rouen, il a lancé sa saison et celle de l’USC en inscrivant précieux quatorze précieux points contribuant à la belle victoire audoise (22-19). Jeudi soir à Albert - Domec, son pied droit a été d’une précision chirurgicale. Les sept pénalités qui lui ont été attribuées, ont toutes été couronnées de succès. Sept pénalités qui ont été la cause de la défaite agenaise (21-20) et qui offrent à l’USC, un sacré bol d’air au classement. Vendredi prochain à Aix-en-Provence, Dorian va retrouver l’ex-ouvreur carcassonnais, Johnny Mc Philips. Un beau duel en perspective entre deux grands numéros 10. .