Formé à la rude école sud-africaine, le troisième ligne de Bayonne a été de tous les combats, affichant une présence physique impressionnante. Uzair Cassiem a pour lui l’expérience (31 ans), des cuisses de pistard en acier trempé, un centre de gravité très bas en raison d’une cassure arrière du bassin sur son buste et des appuis aussi solides qu’une pile de pont en béton !

Pendant cinquante minutes, dans un premier temps, il a mis toute l’attaque bretonne au supplice. Revenu sur le pré pour les cinq dernières minutes (remplacement d’Usarraga), il a encore contribué à sécuriser le score en faveur de l’Aviron. En témoigne ce dernier ballon qu’il est allé chercher dans un ruck, alors même que les Vannetais étaient sur une phase de domination et proche de l’en-but. La rage avec laquelle il a repris ce ballon d’une forêt de mains résumait à elle seule l’abnégation du joueur et son sens du sacrifice. Bayonne, grâce à lui, a sorti le ballon pour le geler et le sécuriser lors des deux minutes restantes de jeu. Du travail d’orfèvre !