La saison dernière, Oyonnax avait dominé les débats lors des derbys face à Grenoble. En ouverture du championnat, les Aindinois étaient allés s'imposer sur la pelouse du Stade des Alpes (14-22) avant de remporter le match retour dans leur antre (38-10). Alors ce match aura des allures de revanche pour les Grenoblois. Les Oyomen le savent bien et ont de quoi se méfier car ce FCG est bien différent de ce qu'il a montré la saison passée : "On s'attend à beaucoup d'affrontements. C'est une équipe assez complète. On a besoin d'être prêt défensivement. On sait qu'ils sont costauds et qu'il faudra bien jouer nos options si l'on veut les déstabiliser. C'est une très bonne équipe, je pense que la saison dernière est trompeuse. Cette saison, ils ont montré leur vraie valeur. On doit être prêt et on va être prêt", explique Joe El Abd, manager d'Oyonnax.

Être prêt, il le faudra car en plus d’être un match entre deux équipes qui jouent le haut de tableau cette saison, c’est un derby et Joe El Abd compte bien sur le soutien de ses supporters : "C'est toujours mieux de jouer à domicile. La semaine passée nous avons retrouvé notre public et cette fois c'est un derby donc je pense que cela va être encore plus chaud."

La météo en trouble-fête ?

Jeudi soir les prévisions météo n’annoncent rien de bon pour ceux qui auraient voulu voir du "beau jeu" sur la pelouse de Charles Mathon. Soucieux du moindre détail, les Oyonnaxiens ont pris le soin de consulter les tendances météo de ce jeudi soir. Il semblerait que la pluie soit au rendez-vous, alors pas question de négliger ce facteur qui pourrait totalement changer la physionomie du match : "Tant que nous ne connaissons pas les conditions météo officielles on ne peut pas vraiment savoir quel jeu il faudra mettre en place mais ils prévoient tout de même de la pluie, donc l'occupation du terrain sera importante avec en plus une bonne conquête. Cela sera un match de rugby un peu à l'ancienne.", détaille le troisième ligne Hugo Fabregue.

Avec déjà deux victoires au compteur, Grenoble conserve une longueur d'avance et il sera donc primordial pour les hommes de Joe El Abd de choisir la meilleure stratégie pour rattraper leur retard sur les premières places du classement.