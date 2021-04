"Ferme ta g*****. Je n'en ai rien à f***** ! Je t’e****** ! Je t’e****** !" Ce sont les mots durs que Pierre Klur avait asséné à M.Chérèque, arbitre du match entre Montauban et Carcassone. L'arrière Montalbanais avait été expulsé logiquement suite à un plaquage cathédrale et n'a donc pas su garder son sang-froid. Il est finalement condamné à 7 semaines de suspension par la commisdion de discipline et manquera la fin de la saison.