La saison a plutôt bien commencé pour Grenoble, quel est votre sentiment ?

L'année dernière c'était une saison compliquée qui s'explique par le fait que nous étions une équipe en construction avec un nouveau staff et pas mal de nouveaux joueurs. Nous avons mis du temps à nous trouver. Sur la fin de saison dernière, on a enchaîné une belle dynamique sur les cinq derniers matchs qui s’est poursuivie sur ce début de saison. Mais une saison c'est long donc nous allons tout faire pour rester dans cette dynamique avec un maximum de victoire pour pouvoir espérer de belles choses en fin de saison. Cette saison est différente de la saison dernière. Il y a la dimension mentale, on voit bien que nous avons gagné des matchs que nous aurions perdu l'année dernière. Mentalement nous étions plus friables mais cette fois, la dynamique est enclenchée, c'est forcément plus simple que quand on a la tête au fond du seau. J'ai la sensation que nous sommes plus détendus à l'approche des matchs.

" L'objectif c'est d'aller le plus haut possible" "

Vous parlez de la dimension mentale, face à Montauban vous vous êtes remarquablement imposé dans les derniers instants, ce match est-il un match référence sur l'état d'esprit du groupe ?

Oui. C'est un match qui résume exactement notre état d'esprit. On commence très fort, derrière on prend la pression avec un gros trou d'air puis on se réveille à la fin quand nous n'avons plus rien à perdre. Bizarrement quand cela se passe comme ça, ça fonctionne. Les avants ont fait un boulot monstre. Une saison, comme un match, ce n'est pas juste vingt minutes, c'est beaucoup plus long. Même si c'est un match référence dans les vingt dernières minutes, il ne faut pas oublier le début de match qui aurait pu nous coûter bien plus cher. Cette semaine, les coachs ont vraiment axé sur le fait que cette victoire, nous sommes allés la chercher et que c'était super mais que contre certaines équipes ce genre de match ne pardonnerait pas.

Rester dans le top 6 est l'objectif de ce début de saison ?

L'objectif c'est d'aller le plus haut possible. C'est un peu compliqué de dire qu'on vise une place en particulier. Honnêtement, nous visons le plus haut possible. On s'est donné une ligne d'objectif bien sûr mais nous en tant que joueur on veut juste gagner un maximum de match et le résultat, on verra cela plus tard.

Auteur de cinq essais en quatre matchs, êtes-vous conscient que vous êtes un véritable atout offensif pour Grenoble ?

(Il souffle) Je n'aime pas trop cette question... Ce qui est compliqué c'est que les statistiques parlent, c'est vrai que c'est valorisant pour moi mais sur les cinq essais, oui je suis allé me chercher celui contre Montauban mais les autres, il y a eu un gros travail en amont et je suis juste à la conclusion. Je n'ai vraiment pas envie que le mérite ne revienne qu'à moi, il ne faut pas oublier que si je marque c'est qu'on m'a mis dans les bonnes conditions pour finir.

Vous recevez Nevers, comment appréhendez-vous ce match ?

On a fait une très belle fin de match au niveau du combat face à Montauban, on n'a pas accepté de subir et c'est exactement cette mentalité-là qu'il nous faudra face à Nevers. Que ce soit les avants ou les trois-quarts. C'est en jouant avec cet état d'esprit que l'on pourra faire de grandes choses. Les matchs ne sont jamais joués d'avance donc il va falloir tout donner pour aller chercher une victoire. Il ne faudra surtout pas laisser Nevers dans le match et essayer de tenir ce bras de fer sur la totalité du match.

C'est une rencontre dont la préparation a été écourtée puisque vous avez joué à Montauban vendredi dernier, enchaîné avec un long trajet pour rejouer jeudi...

On est rentré à Grenoble samedi matin. On s'est entraîné dimanche matin mais c'était plutôt de l'analyse avec ensuite une grosse après-midi de travail. Mercredi c'était plutôt de la répétition. On savait que nous n'aurions pas beaucoup de temps pour bosser mais j'ai senti l'équipe en phase avec les directives que nous ont données les coachs. Maintenant c'est le terrain qui parle, donc on verra jeudi mais en tout cas on donnera tout pour s'imposer et faire en sorte que notre stade reste une forteresse bien gardée.