Quelle est votre réaction à chaud après cette victoire bonifiée qui arrive au bon moment ?

Elle était indispensable. Finalement, on se rend compte que lorsqu’elle est acculée, cette équipe réagit. On a rectifié le tir sur l’engagement par rapport à Montauban. Le travail fait par le staff et le manager a été très bon cette semaine. Nous ne sommes pas encore sauvés. Mais nous sommes en ballotage favorable "plus plus". nous savons que nous devons encore gagner au moins un match. Mais nous avons envie de finir vite pour passer à autre chose. Tout le monde en a besoin.

Cela vous permet également de vous projeter un peu plus, notamment sur les recrutements…

Oui tout à fait. Cela nous permet de finir de construire l’équipe plus sereinement. Que cela soit au niveau des prolongations et des recrutements. Nous voulons être ambitieux l’an prochain.

Vous avez un groupe jeune. Cherchez-vous à amener des joueurs d’expérience désormais ?

Oui, nous sommes sur quelques joueurs d’expérience. Des choses seront révélées assez rapidement. Nous cherchons aussi des facteurs « X » derrière. On va chercher des joueurs à fort potentiel, c’est certain. Devant, oui le profil d’Antoine Erbani, revanchard, expérimenté nous intéresse.

Le dossier Zarantonello semble compliqué par ailleurs. Où en êtes-vous ?

Il a beaucoup de qualités. L’objectif est de le conserver sur deux saisons. Cela devrait se décanter très vite. Nous sommes sur une situation qui devrait se finaliser la semaine prochaine.

Autre dossier important : Martin Devergie. Vous disiez que sa prolongation était quasiment actée. L’est-elle désormais ?

On a quasiment abouti. Un contrat sur la durée (3 ans). L’idée est de construire une équipe sur l’ère Goutta. Après vous savez, il y a des joueurs avec qui l’on va signer mais qui auront des clauses Top 14. S’agissant de Martin en tout cas, sauf retournement de situation, cela va se faire.

Comme nous le révélions dans Midi Olympique, le dossier Farrance est bien bouclé…

Oui. Il y avait un tout petit désaccord. Mais c’est ok aussi.

Zak Farrance, ici de face avec le casqueIcon Sport

D’autres joueurs qui ne sont pas en fin de contrat comme Fotu Lokotui attendent une prolongation. Vous confirmez ?

Pour être franc, on va entamer des discussions avec lui. Il est engagé la saison prochaine mais le but est de le faire signer deux ans de plus. Il n’est pas le seul.

Il y a la construction de l’équipe, mais aussi du staff. Qu’en est-il ?

Cela va bouger très vite. On va annoncer rapidement ce staff. C’est important pour tout le monde. La semaine prochaine, avec Bernard, nous allons pouvoir annoncer pas mal de choses grâce à cette sérénité acquise ce soir (vendredi). En tout cas, concernant le staff, il ne devrait pas être aussi pléthorique.

Dave Ryan va arrêter sa carrière. Est-il possible de le voir intégrer le staff pour entraîner les avants ?

Au regard de son histoire avec le club, on veut le conserver. Il a un tel état d’esprit, il a tant donné pour ce club… Il a une vraie énergie positive et est très compétent. On souhaite le garder dans l’entourage proche oui.

Le nom de Manny Edmonds est sorti dans le Midi Olympique. Qu’en est-il ?

On l’a rencontré. Il a de l’expérience. Il est à Oyonnax et en fin de contrat. C'est une piste potentielle oui. C’est pas impossible que l’on se croise la semaine prochaine là-bas et qu’on ait une discussion (rires).

Propos recueillis par Mathieu Vich