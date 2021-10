Déjà à l'époque il était question de psychologie et de réaction mentale à des situations difficiles. Ce 19 octobre 2019, alors que la Coupe du monde bat son plein au Japon et que le XV de France s'apprête à affronter le pays de Galles en quart de finale, le SU Agen n'a pas la tête à ça. Dans son stade d'Armandie se profile un choc contre le Stade français qui s'annonce décisif pour la course au maintien. Les Agenais démontrent une supériorité dans tous les compartiments de jeu. Andres Zafra inscrivait logiquement deux essais grâce à sa puissance. Au retour de Jonathan Danty, qui avait écopé d'un carton jaune, les Parisiens se reprennent et reviennent à trois points de leurs hôtes grâce à des essais de Julien Delbouis et Morné Steyn.

Top 14 - Tom Murday (Agen) contre le Stade françaisIcon Sport

Mais cette fois, les hommes de Christophe Laussucq ne cèdent pas à la panique. Jamie-Jerry Taulagi délivre une superbe passe pour Nathan Decron et permet aux siens de vivre une deuxième période sereine. Outre l'importance de cette victoire sur le plan comptable, et le soulagement qu'elle a procuré aux nombreux spectateurs présents, la manière de gagner a plu avec une volonté franche de développer un jeu plaisant.

Ils ne se seraient sans doute pas douté que le club traverserait par la suite une telle crise, deux ans durant. Certes, il y a eu une victoire importante à Brive dans l'hiver, puis le maintien grâce au Covid-19 quelques mois plus tard. Mais du reste, les Agenais ont changé de joueurs, d'entraîneurs, mais n'ont jamais trouvé le moyen de renverser cette terrible dynamique de 36 défaites d'affilée.

La feuille de match

Stade Armandie (Agen) - Samedi 18 heures - Spectateurs : 7 710.

Arbitre : M. Cardona - Nouvelle-Aquitaine.

Évolution du score : 7-0, 14-0, 17-0, 17-7 (MT) ; 17-14, 24-14, 27-14 (score final).

Agen > 15. Saurs, 14. Taulagi, 13. Vaka, 12. Decron, 11. Sadie ; 10. Berdeu (21. Vincent 30e), 9. Abadie (20. Verdu 76e) ; Farré (cap.) (8. Pearce 56e), 8. Pearce (19. Hayes 30e), 6. Briatte ; 5. Zafra (18e Motoc 73e), 4. Murday ; 3. Ryan (23. Desmaison 56e), 1. Tetrashvili (17. Vanai (30e-40+1e).

Stade français > 15. Hamdaoui ; 14. Etien (22. Arias 54e-63e), 13. Delbouis, 12. Danty, 11. Lapègue ; 10. Steyn (21. Segonds 52e), 9. Coville (cap.) (20. Hall 67e) ; 7. Macalou (8. Gray 65e), 8. Gray (19. Chapuis 44e), 6. Godener ; 5. Pyle (18. Strauss 44e), 4. de Giovanni (5. Pyle 59e) ; 3. Sadie (23. Tagi 37e), 2. Da Silva (16. Anga'aelangi 59e), 1. Béthune (17. Futeu 44e).

Agen 3E Zafra (10e, 33e), Decron (45e) ; 3T Berdeu (10e), Vincent (33e, 45e) ; 2P Vincent (37e-62e).

Stade français 2E Delbouis (40e), Béthune (43e) ; 2T Steyn (40e, 43e). Carton jaune : Danty (30e).

Les étoiles du Midol

*** Briatte, Zafra

** Farré, Taulagi ; Delbouis

* Abadie, Decron, Martinez, Murday ; Béthune, Hamdaoui

Les buteurs

Berdeu : 1T/1 ; Vincent : 2T/2, 2P/2.

Steyn : 2T/2.