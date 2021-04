Après avoir été reporté une première fois, pour des cas de Covid à Vannes, le match entre Grenoble et les Bretons doit cette fois être décalé à cause de la présence du virus chez les Iserois. C'est donc finalement le lundi 10 mai que la rencontre est programmée. Conséquence, ça bouge pour la 29e journée. Vannes et Grenoble joueront le jeudi 6 mai, contre Oyonnax et Carcassonne. Tous les autres matchs se dérouleront le vendredi.