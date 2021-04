C’est une première mondiale que le FCG va expérimenter à partir de ce soir aux alentours de 20 heures, par une initiative de son Fonds de dotation. "Vous ne pouvez pas venir à nous ? Alors nous viendrons à vous !", tel est le mantra de l'actuel 6e de Pro D2, qui souhaite s'ouvrir encore un peu plus à une nouvelle communauté. Pendant quatre jours, toutes les composantes du club isérois (esport, équipe professionnelle, Amazones, Quad rugby, rugby à 5, écoles de rugby, salariés et bénévoles) pour proposer du contenu sur la plate-forme Twitch.

Au programme, des "insides" autour du match de jeudi soir bien sûr, mais aussi la diffusion de plusieurs autres événements en direct (dont une rencontre en cuisines haute en couleurs entre l’ancien deuxième ligne Olivier Brouzet et l’humoriste Jason Chicandier, samedi à 11h30), une rencontre en direct de l’équipe espoirs dans la journée de dimanche (dans le cadre du derby face au Lou) et surtout le dévoilement du recrutement pour la saison prochaine, qui devrait être officialisé samedi matin. Du pur gaming (Tekken 7, Overwatch, Call of Duty, Rocket League) sera également au rendez-vous ainsi que des échanges avec les joueurs professionnels, qui seront invités à réagir le derby de jeudi soir face à Oyonnax.

Plusieurs cadeaux seront également proposés aux web-spectateurs, dont un maillot du PSG dédicacé par Neymar., un maillot de Chelsea dédicacé par Olivier Giroud, un maillot de l’équipe de France féminine de rugby à XV dédicacé par l’intégralité de l’équipe, et bien d’autres surprises ! En tout, ce sont près de 17 heures de direct 100 % digital que le club isérois proposera par le biais de ce nouveau canal de communication, très prisé par les nouvelles générations.