Grenoble se rassure

C'est dans une fin de match incroyable que Grenoble s'est imposé victoire (36-33) face aux Vannetais. Après sa défaite à domicile face à Oyonnax lors de la première journée de Pro D2, les Grenoblois avaient besoin de se rassurer et c'est chose faite ! Alors qu'ils étaient menés à quelques minutes du coup de sifflet final, c'est Ange Capuozzo qui libère son équipe avec la complicité d'Adrien Séguret qui aplatit l'essai qui offre la victoire à Grenoble. De quoi repartir sur de bonnes bases avant la réception d'Agen pour le compte de la troisième journée de Pro D2.

Bayonne en confiance

Les Bayonnais enchaînent avec une deuxième victoire (28-20) à Aurillac. L'occasion de faire le plein de confiance pour l'ancien pensionnaire de Top 14 avant de recevoir le RC Vannes qui risque d'avoir les crocs (suite à sa défaite sur le fil face à Grenoble) la semaine prochaine.

Agen s'enfonce encore et encore

C'est la douche froide pour Agen qui n'en voit décidement pas le bout... Alors que l'on s'attendait à une première victoire à domicile, une fois de plus la rencontre se solde par une défaite. Malgré les intentions, rien n'y fait Agen n'est pas parvenu à arracher une victoire aux Biterrois dans un match fermé, rythmé par les pénalités. Il faudra donc se reprendre avant le déplacement à Grenoble qui risque d'être tout aussi compliqué.

Les promus en difficulté

Le Racing Club narbonnais s'était déjà incliné la semaine dernière face aux Montois et rien ne s'arrange en cette deuxième journée. Cette fois le score et encore plus lourd, une défaite (57-16) que les Audois auront certainement beaucoup de mal à encaisser. Du côté de Bourg-en-Bresse ce n'est pas mieux. S'ils avaient obtenu un bonus défensif lors de la première journée, face à Mont-de-Marsan ce fut beaucoup plus compliqué, et le score parle de lui-même : 48-13 pour les Landais.