Duel des extrêmes ce vendredi soir pour le 10ème match consécutif des Montois et des Grenoblois. Si c’était important d’enchaîner à domicile pour les joueurs landais dans l’optique du maintien, leurs homologues isérois voulaient terminer ce très long bloc sur une nouvelle victoire. Dans des conditions humides et venteuses dans les Landes, le premier acte était plutôt fermé.

Dominateur en conquête (3 pénalités récupérées en mêlée) et plus discipliné, le FCG ne menait finalement que de sept points à la mi-temps (3-10) grâce à un essai de pénalité suite à un maul écroulé (18e). Avec déjà sept pénalités concédées et un carton jaune pour Durand (18e), le SMR s’en sortait plutôt bien et voyait son envie récompensée.

En deuxième période et malgré le même faux rythme, la maîtrise iséroise s’est confirmée avec trois essais d'Halaifonua (56e), Qadiri (73e) et Capuozzo (78e). La défense grenobloise a posé de gros soucis aux Montois qui ont peiné à tenir le ballon malgré un essai de Muarua (60e). Le deuxième carton jaune pour Garrault (67e) a également été payé cash en fin de partie.

C’est donc Grenoble qui s’impose à Mont-de-Marsan avec le bonus offensif (10-38), une première à l’extérieur cette saison. Une solide confirmation du regain de forme isérois avec ce huitième succès en dix sorties, de quoi partir en vacances sereinement dans le top 6. En revanche, les Montois chutent pour la cinquième fois à domicile et devront se relever face à Valence-Romans jeudi prochain. Un match en retard au goût de "finale" face à un concurrent direct au maintien en PRO D2.