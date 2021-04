Aurillac - Perpignan

L'USAP continue son bras de fer avec Vannes au sommet de cette Pro D2 cette saison. Les Catalans ouvrent d'ailleurs le bal dans cette 25e journée avec un déplacement sur la pelouse d'Aurillac. Les Cantalous ne font au contraire pas forte impression avec notamment une lourde défaite subie à Valence Romans la semaine dernière (37-12). Difficile donc d'annoncer un succès des hommes de Roméo Gontinéac, étant donné que Perpignan est en pleine bourre et ne laisse rien au hasard en cette fin de saison.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Grenoble - Oyonnax

Duel d'importance capitale entre deux prétendants aux phases finales en fin de saison. Grenoble, après sa folle remontée au classement, est 6e et reçoit ce jeudi Oyonnax, 5e avec 4 points d'avance. Le calcul est simple, en cas de victoire les Isérois recolleraient aux Haut-bugistes et surtout consolideraient leur place dans le top 6. Il s'agira aussi de faire oublier la défaite dans ce même stade des Alpes la semaine dernière face à Perpignan (20-28). Oyonnax vise une victoire retentissante qui conforterait leur 5e place et leur permettrait de respirer. Un match très serré s'annonce.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Oyonnax

Béziers - Rouen

Béziers attend son heure. Les Bittérois sont 8e du classement, à seulement 5 points de la 6e place de Grenoble. En sachant que Nevers se déplace à Biarritz, il est possible que les Héraultais se hissent à hauteur du top 6 en un clin d'œil. Il faudra tout de même d'abord l'emporter à domicile face à Rouen vendredi. Dans une très belle dynamique, Béziers pourrait croquer Rouen qui tente toujours d'assurer son maintien.

Notre pronostic : victoire de Béziers avec le bonus offensif

Colomiers - Provence Rugby

Rencontre déséquilibrée sur le papier entre Colomiers, 4e du classement et en pleine forme, et Provence Rugby, 14e après une série noire de sept défaites consécutives. Les Aixois étaient à la lutte pour le top 6, ils vont maintenant devoir regarder derrière, au contraire des Hauts-garonnais qui visent toujours plus haut. Au stade Michel Bendichou, le match risque de basculer largement en faveur des locaux.

Notre pronostic : victoire de Colomiers avec le bonus en poche

Mont de Marsan - Soyaux-Angoulême

Le match important pour le maintien, il est là. Soyaux-Angoulême est toujours dernier après pourtant un regain de forme ces dernières semaines, Mont de Marsan est toujours sous pression à la 11e place. Les Montois ont l'avantage de recevoir et veulent rééditer leur belle performance du match aller, où il s'étaient imposés chez les Angoumoisins. Attention tout de même aux Violet qui luttent pour leur survie.

Notre pronostic : victoire de Mont de Marsan

Montauban - Carcassonne

Duel là aussi palpitant entre deux clubs ex-aequo au classement. Avec 48 points, chacune des deux équipes serait bien inspirée de s'imposer pour revenir de plus belle dans la course à la qualification. Les Audois sont en pleine bourre au moment de se déplacer chez des Montalbanais quelque peu malades. Après une grosse série de victoires, ce sont maintenant trois défaites de suite qui entachent la dynamique des Vert. Pour cette rencontre, nous misons alors sur le gros coup.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Valence Romans - Vannes

Choc des extrêmes entre le leader de cette Pro D2, Vannes, et l'avant-dernier, Valence-Romans. Les Vannetais poursuivent leur duel à distance avec Perpignan en tête, les Drômois luttent eux pour leur survie. La large victoire face à Aurillac la semaine dernière a fait du bien au milieu d'un calendrier chaotique. Du côté de Vannes, ce sont huit matchs sans défaites qui constituent la série en cours. Les Bretons semblent inarrêtables et devraient l'emporter à Valence.

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec le bonus

Biarritz - Nevers

En fermeture de la 25e journée, Biarritz reçoit Nevers. Les Neversois qui se sont repris face à Montauban après avoir traversé une dure série de cinq matchs sans succès, dont une énorme gifle reçue à Carcassonne. Les hommes de Xavier Péméja sont même sortis du top 6 au profit de Grenoble. Ils ont ici l'occasion de repasser devant les Isérois mais problème, en face, c'est Biarritz qui se dresse. Les Basques, 3e du classement abordent sereinement la rencontre après les succès acquis contre Grenoble et à Valence-Romans.

Notre pronostic : victoire du BO avec le bonus offensif.