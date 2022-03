Depuis que le club isérois s’est officiellement convaincu qu’il jouerait finalement le maintien cette saison, c’est tout un groupe qui a basculé dans une "mission sauvetage" où chaque étape est un défi. Mais cette réception de Nevers ce vendredi 4 mars peut être synonyme de très joli coup pour le FCG (13e, 38 points), et ce à double titre. Car outre le – logique – besoin de points pour les hommes de Fabien Gengenbacher, le jeu des affiches peut lui être favorable : Narbonne (16e, 26 points) reçoit Bourg (15e, 36 points), Rouen (14e, 37 points) se déplace chez un gros à Oyonnax tandis qu’Agen (12e, 41 points) va à Aurillac (11e, 45 points).

Voilà un constat mathématique qui sera forcément dans un coin de la tête même si le discours du staff est clair, "ce maintien ça passera par nous, insiste l’entraineur des avants Arnaud Héguy. Cela fait plusieurs semaines que l’on insiste auprès des joueurs sur le fait qu’il ne faut rien attendre des autres. Bien évidemment que l’on regarde les résultats de nos adversaires et de nos concurrents. Mais aujourd’hui si on veut évoluer, et au moins assurer le maintien le plus tôt possible, cela passera par nous, par nos prestations, et non dans l’attente de ce que les autres vont faire."

Réussir à transformer la frustration en motivation

Avec seulement quatre matchs gagnés au Stade des Alpes, dont le dernier face à Aurillac, Grenoble sait que le bât blesse sur ses terres. L’encadrement technique s’est néanmoins appuyé sur une partie de cette victoire face aux Aurillacois pour préparer cette réception des Neversois, "surtout le contenu de la première période qui nous a redonnés confiance et nous a rassurés" précise Arnaud Héguy, sans omettre ce mal récurrent de la gestion des fins de match. Et le nul ramené de l’USON (21-21 alors que le FCG était mené 21-7) à l’aller sera aussi dans les têtes. "Forcément que l’on va s’en servir. Cela doit nous permettre d’évoluer et de franchir un cap", poursuit l’ancien talonneur, qui a pris davantage de poids dans le staff en début d’année 2022 en ajoutant le secteur de la mêlée à ses prérogatives.

L’axe ciblé est clair pour relever ces défis, c’est celui de la confiance. Les derniers résultats n’ont pas été ceux escomptés et n’ont pas aidé à effacer les doutes, d’autant "qu’il faut concevoir le résultat comme une finalité. Le plus frustrant c’est que l’on voit évoluer ce groupe et les joueurs et l’on voit la qualité intrinsèque de chacun, dit-il. La confiance passe par l’enchainement des matchs pour les joueurs, répéter les lancements par exemple sur les entrainements pour se rassurer. Et surtout la confiance se gagne par la qualité et le contenu que, collectivement, on est capable de rendre. C’est à ce niveau que l’on va se retrouver et se rassurer. Cette confiance se transmet aussi par nos discours, entre les joueurs en réglant les choses et en se disant les choses, et surtout en étant exigeant pour ne pas subir l’échec."

C’est pour cela que des joueurs au staff, en passant par les dirigeants, tout le monde au FCG s’efforce de conserver un discours positif, tout en reconnaissant la mission qui incombe au sportif. C’est un levier essentiel car "on est censé être des fédérateurs du groupe en tant qu’entraineur, précise Arnaud Héguy. On ne peut pas avoir un discours défaitiste ou négatif. Ce ne serait pas le bon moyen de motiver et d’avancer. On est encore en construction… même si la priorité reste le résultat à l’instant-T. On sait la marge de progression et d’évolution qu’il y a, ce qui permet d’être déterminé et d’avoir confiance pour les joueurs qui seront alignés face à Nevers." Des joueurs qui vont devoir se lâcher, là est le mot d’ordre sur les huit derniers matchs qu’il reste à disputer en saison régulière. Car si Grenoble a plutôt une bonne défense, le FCG marque trop peu d’essais (2e plus mauvais total avec 33 réalisations, une de plus que Narbonne). Et essai rime souvent avec confiance…