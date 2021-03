Vannes - Mont-de-Marsan

La 22e journée de Pro D2 s'ouvre ce jeudi (18h30) avec un intriguant Vannes - Mont de Marsan. Leaders du championnat, les Bretons sont invaincus sur les 5 dernières journées. Le match nul concédé lors de la dernière rencontre à La Rabine, face à Nevers (17-17) laisse quand même un goût amer aux Vannetais. Pour sûr, les hommes de Jean-Noël Spitzer voudront rectifier le tir contre des Montois vainqueurs sur le fil de Carcassonne la semaine dernière (26-23). Les Montois sont certes mal classés (13e), mais ils restent sur deux succès de rang et se déplacent sans véritable complexe sur la pelouse bretonne. Il sera quand même difficile pour eux de lutter si les Vannetais affichent leur visage habituel.

Notre pronostic : victoire de Vannes avec le bonus offensif

Oyonnax - Perpignan

Duel plus qu'alléchant entre le deuxième et le quatrième du championnat. Les Haut-Bugistes reçoivent l'USAP à Charles Mathon. Les coéquipiers de Lionel Beauxis visent un résultat après avoir reposé certains de leurs cadres la semaine passée lors de la défaite à Rouen (37-25). Cette fois, c'est quasiment la même équipe que celle qui est allé s'imposer brillamment à Provence il y a 15 jours qui est alignée. Du côté des Catalans, la course à la première place se poursuit et le gain des 4 points lors de ce choc pourrait marquer les esprits.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Perpignan

Valence Romans - Biarritz

Choc des extrêmes entre Valence-Romans, avant-dernier, et le BO, troisième. Les hommes de Johann Authier reçoivent des Basques solides vainqueurs des épineux grenoblois la semaine passée (22-13) et envieux de poursuivre sur leur lancée pour s'assurer une place pour les phases finales. Mais les Drômois ont du caractère, comme le prouve le point de bonus défensif ramené de Perpignan la semaine passée. Malgré tout, il semble que l'écart entre les deux équipes soit trop grand pour espérer un match tendu.

Notre pronostic : victoire de Biarritz avec le bonus offensif

Provence Rugby - Soyaux-Angoulême

Provence a lâché beaucoup de lest sur ses adversaires directs dans la course au Top 6. À tel point qu'une défaite face au dernier du championnat ce vendredi serait vu comme une énorme désillusion. Les joueurs de Fabien Cibray reçoivent le SAXV avec l'ambition de ne pas rester décroché. De son côté, Soyaux sombre dans le fond du classement avec simplement 23 points et il semble difficile de voir les hommes de Vincent Etcheto relever la tête cette semaine.

Notre pronostic : victoire de Provence avec le bonus offensif

Carcassonne - Aurillac

Duel de milieu de tableau entre Carcassonne et Aurillac. Deux équipes qui semblent trop loin pour lutter pour la qualification en phases finales, et qui veulent s'assurer de leur maintien. Aurillac vient de subir quatre revers sur les 5 derniers matchs, avec un calendrier complexe, tandis que Carcassonne à été défait à Mont de Marsan, mais a mis la manière face à Biarritz il y a deux semaines (victoire 25 -10). L'avantage du terrain aidera certainement les Audois.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Montauban - Béziers

Attention Béziers, Montauban est en très grande forme. Sapiac a remporté chacun de ses quatre derniers matchs, avec notamment deux succès à l'extérieur, à Mont de Marsan et à Aurillac. Une très belle série qui leur permet de revenir dans la course pour le Top 6. Les Bitterois sont juste derrière au classement et enchaînent les matchs accrochés ces derniers temps. Ce duel entre deux équipes proches au classement sera donc sûrement tendu, mais la dynamique parle pour Montauban.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Rouen - Nevers

Nevers doit se reprendre. Après 3 matchs sans succès, les joueurs de Xavier Péméja sont mis en danger par Grenoble, qui est revenu à seulement 5 points de la sixième place occupée par Nevers. Rouen poursuit sa lutte pour le maintien après une probante victoire contre Oyonnax la semaine dernière. Dans un match serré, les Rouennais pourraient résister à des Neversois malades.

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Nevers

Grenoble - Colomiers

Pour conclure la 22e journée, Grenoble reçoit Colomiers lors d'un match capital pour la course aux phases finales. Les Iserois doivent s'imposer pour continuer de mettre la pression sur Nevers et... Colomiers. Les Haut-Garonnais restent sur trois victoires importantes glanées, dont une à Nevers. Grenoble est aussi en pleine forme, le match s'annonce donc plus qu'alléchant, d'autant plus qu'il y a de l'enjeu donc. Pour cette rencontre, nous tentons donc la grosse côte...

Notre pronostic : match nul !