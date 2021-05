6-6 à la pause. Comment dire… Avec de la pluie et du vent, les conditions météo n’ont pas permis aux acteurs de ces deux clubs qualifiés pour les phases finales de se lâcher. Conquête, jeu au pied et maladresses ont été de sortie. Logique que les buteurs Bousquet et Hilsenbeck aient été les seuls à marquer des points.

Alors que le FCG avait davantage de pression quant au résultat pour espérer peut-être encore recevoir en barrages, les joueurs de Glas sont allés chercher la victoire avec patience lors du deuxième acte. Après une possession dans les 22m adverses, Glénat s’est fait la belle, pensant aller marquer seul. Un temps de jeu plus tard près de la ligne, Nanette a servi au près l’expérimenté talonneur Jean-Charles Orioli qui a marqué en force sur la droite des poteaux le seul essai du match (52e).

Grenoble lorgne la 4e place

Si les deux équipes ont davantage tenté dans la deuxième période avec aussi l’arrêt de la pluie, les maladresses ont été trop nombreuses pour espérer plus d’essais, plus de spectacle, voire un bonus défensif pour le RCV.

Avec ce succès 16-6, les Bleu et Rouge doublent Colomiers au classement, s’emparant de la 5e place et lorgnant la 4e tenue par Oyonnax. Lors de la prochaine journée, les Alpins se rendront à Montauban quand Vannes se rendra à Perpignan pour un choc des deux premiers du classement.