Gérald, quel est votre sentiment après cette victoire difficile contre un concurrent direct ?

On l’a fait, et c’était compliqué. Oyonnax est une équipe difficile à manoeuvrer, c’était un rendez-vous très important aussi bien pour nous que pour eux. On savait que ça allait être très très âpre. Souvent, ces matches-là sont serrés, c’est ce qui s’est passé. Il y avait un bras de fer à gagner, et on l’a remporté aujourd’hui (vendredi).

Cet adversaire vous a causé beaucoup de problèmes…

C’est une belle équipe, qui a de très bons résultats à l’extérieur. On savait à quoi s’attendre, que ça n’allait pas être facile. Malgré tout, nous avons trouvé quelques solutions intéressantes, quelques opportunités et quelques failles dans leur défense. Nous avons réussi à scorer par deux mois, et même une troisième fois où on aurait pu la mettre au fond sans cet en-avant en première période.

Retenez-vous autre chose que la victoire ?

La victoire est importante. Mais au-delà, il y avait des points de rendez-vous que nous avions fixé aux joueurs, notamment sur la capacité à gérer leur jeu au pied. Et je crois qu’on l’a bien fait ce soir. À être performant dans la zone de marque et dans leurs trente derniers mètres. On savait qu’ils étaient performants là-dessus, et nous avons bien répondu surtout en deuxième mi-temps. Et puis enfin les opportunités sur contre-attaques lorsqu’ils nous ont rendu les ballons. Il s’agit ici de notre point fort et nous sommes parvenus à marquer un essai là-dessus. C’est bien. Il n’y a pas mille occasions sur un match comme celui-ci, où le niveau des équipes est relativement équivalent. Il faut les prendre lorsqu’elles se présentent, c’est ce qu’on a réussi à faire.

" Des fois, ça vaut le coup de prendre une petite claque pour se remettre les idées en place "

Depuis sa défaite à domicile contre Béziers, l’Usap a presque fait un carton plein avec cinq victoires consécutives, dont deux à l’extérieur et trois bonus offensifs…

C’est quasiment carton plein oui. La défaite contre Béziers est peut-être survenue à un moment où nous devions nous remettre en question. Des fois, ça vaut le coup de prendre une petite claque pour se remettre les idées en place et surtout pour se relancer. À partir de maintenant, je crois que les joueurs sont tournés vers cette fin de championnat et d’abord sur cette fin de phase aller avec le déplacement à Colomiers.

Quoi qu’il arrive à Colomiers mardi, l’Usap sera leader à la trêve. Craignez-vous un relâchement ?

Il y aurait pu avoir un relâchement s’il y avait eu une coupure de dix jours par exemple. Là, nous sommes à quatre jours seulement du prochain match à Colomiers. Je pense qu’on n’avait pas seulement préparé le match contre Oyonnax mais plutôt les deux ensemble, en se disant qu’il était important d’être performant sur ce match mais aussi le suivant à l’extérieur.

Pour revenir à Oyonnax, vous n’avez encaissé que dix points mais paradoxalement, votre défensive a subi pas mal de franchissements. Comment l’expliquez-vous ?

Nous avons eu trois situations nettes de break. Ce n’est pas grand-chose, on va le régler rapidement. Je pense que nous allons trouver les solutions pour corriger ça. Ce qui est important, c’est que malgré les franchissements adverses, il y a une fois où nous ne sommes pas parvenus à revenir, mais les deux autres en seconde période, les joueurs ont fait l’effort de revenir et de rattraper le coup. Je trouve que c’est toujours aussi important dans la victoire d’avoir ces deux efforts que l’on a faits et de ne pas avoir encaissé d’essai sur ces breaks. Ça prouve l’esprit que l’on a, à défendre jusqu’au bout les derniers centimètres. On a vu que l’Usap défendait la ligne coûte que coûte.

Vous êtes-vous donné rendez-vous au match retour et en phases finales ?

Je ne sais pas. Je pense qu’on a rendez-vous à tous les matchs nous, on est attendu de partout. Puis on a aussi la volonté d’être performant à tous les matches. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est toujours plaisant de disputer des grosses rencontres comme celle-ci. C’est toujours un plaisir de s’exporter et de recevoir des équipes comme Oyonnax. Ce sont vraiment des matches de haut niveau. On se retrouvera chez eux, ça c’est sûr. Et après on verra, on ne peut pas savoir.