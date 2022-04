Vous pouvez avoir des regrets ce soir quand on voit que vous meniez à la cinquantième 26-8 ?

Non ce n'est pas des regrets, c'est de la colère, de l'agacement, parce qu'on a clairement manqué d'humilité. Aujourd'hui, on n’a pas respecté cette équipe de Narbonne qui a essayé de sauver sa peau jusqu'à la fin. Le match nul est mérité pour eux. Maintenant nous, on n’a pas le droit de faire ça.

Vous vous êtes relâché ?

Notre treizième place permet de nous relâcher ? Non, on a clairement manqué d'humilité. Le maintien n'est pas acquis ce soir alors qu'on l'avait a portée de fusil. Maintenant, il reste à bien recevoir Carcassonne la semaine prochaine pour aller le chercher par nous-même au Stade des Alpes devant nos supporters. Mais là par rapport à mes supporters et partenaires, je m'excuse ce soir du comportement de l'équipe.

C'est aussi à l'image de votre saison, faite de hauts et de bas. Finalement ça ne nous quitte pas jusqu’à cette fin de saison...

À un moment c'est bon, il faut quand même grandir. On a eu des matchs où on a été solide mentalement pas plus tard que la semaine dernière et cette semaine on retombe dans nos travers. C'est qu'on s'est relâché, qu'on pense que cette équipe de Narbonne, on peut la battre qu'en faisant trois passes sur la largeur. Mais ce n’est pas le rugby ça, ce n’est pas un match de rugby. Un match de rugby c'est d'être concentré de la première à la quatre-vingtième, d'être propre sur les fondamentaux, de défendre, de se relever, de ne pas faire de faute et à moment donné on l'a un peu trop oublié.

Vous pensez que vous êtes arrivé trop confiants ?

Ce que je redis, c'est qu'on n’a pas le droit d'arriver confiant quand on a fait une saison comme celle-ci. Quand on est treizième au classement et qu'on a la possibilité avec la défaite de Bourg, de gagner ici et d'obtenir notre maintien, qui nous permettrait de conserver une dynamique positive parce que le club en a besoin aussi.

Techniquement il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Grenoble, aujourd'hui on ne les a pas forcément vu. Vous pensez que vous manquez de caractère ?

Aujourd'hui, techniquement, ce n’est pas le sujet. Malgré tous les ingrédients d'un match de rugby, ce que je leur ai dit avant le match, c'est qu'il faut être fort sur les bases, être constant sur quatre-vingts minutes. Savoir alterner et le pire qu'il pouvait nous arriver c'est de jouer à la baballe, on a marqué des essais, on a été performant par moments. Les vingt premières minutes on a été absent, les vingt premières minutes de la deuxième mi-temps on a été absent et quand vous ne jouez pas quarante minutes c'est compliqué.

Dans ce match chacun a su aussi beaucoup profiter des situations d'infériorité et de supériorité numérique ?

Oui bien évidemment les deux ont marqué à chaque fois qu'il y a eu des infériorités. Maintenant on aurait du conservait ce résultat, on n’a pas su le faire.

Comment vous, vous sentez juste avant Carcassonne ? Ils ont fait un très gros match contre Aurillac ce soir, ils vont jouer pour conserver leur place dans le top 6...

On joue notre peau la semaine prochaine. Oui Carcassonne est dans une dynamique positive, oui ils viennent chercher les phases finales, maintenant nous on doit défendre le territoire. Je ne peux pas entendre qu'ils aient plus envie et plus d'engagement que nous la semaine prochaine.