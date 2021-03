Joe, on a entendu chanter dans les vestiaires. Il y a beaucoup de joie chez vous ce soir…

Oui, ça fait du bien de gagner contre un concurrent direct. On connaît les qualités du BO et l’emporter à l’extérieur, c’est encore plus plaisant. Ce soir, nous sommes contents, même si nous ne pensions pas que l’issue serait comme ça, au début du match.

Le BO s’est imposé chez vous, à l’aller. Étiez-vous revanchards, cette semaine ?

Non, nous n’avons pas parlé de revanche, mais de comment nous pouvions améliorer notre performance par rapport à notre rencontre de la semaine dernière. Face à Perpignan, nous avions fait un gros match. Nous aurions pu ou dû gagner. Nous avons été critiqués et ce soir, nous avons montré que nous pouvions enchaîner de belles performances.

Avez-vous l’impression d’avoir pris le dessus, physiquement, sur les Biarrots ?

En deuxième mi-temps, l’état d’esprit a été excellent. Physiquement, nous étions bien en place, donc nous sommes plutôt contents de ça. Mais au-delà du résultat, cet état d’esprit en deuxième mi-temps montre notre caractère.

L’essai du BO en début de match, dès la cinquième minute, a-t-il déstabilisé votre équipe ?

Ça aurait pu déstabiliser l’équipe. Mais quand nous avons été menés 14-0, nous avons vu de la sérénité dans le groupe. Quand on revient à 14-10, puis que le BO remarque directement et reprend le large 21-10, nous sommes restés calmes, ensemble. Nous sommes revenus petit à petit dans le match, nous avons montré ce que nous valons et c’est aussi quelque chose de très encourageant, car ce n’est pas toujours le cas.

Quel a été le discours à la mi-temps ? On a vu votre équipe revenir morte de faim...

À la pause, j’ai rappelé aux joueurs que le combat était essentiel dans ce sport et que, si nous laissions des espaces, que nous rations des plaquages, ça allait être compliqué de gagner ce match. Je leur ai donc dit, “les gars, un peu de fight, un peu de solidarité et un peu de fierté”. C’est exactement ce qu’on a eu en deuxième mi-temps…

On a vu beaucoup d’intensité ce soir. Était-ce un peu comme un match de phase finale ?

Oui. Biarritz est une belle équipe. La semaine dernière, face à l’USAP, c’était un gros match aussi. Jusqu’à la fin de la saison, ce sera comme ça. Nous nous sommes bien préparés pour. Ce n’est pas fini, mais ce qui est sûr, c’est que si nous gardons cet état d’esprit, la fin de saison sera excitante…

Vous avez fait un super début de saison avec huit matchs sans défaite, puis il y a eu des revers à la maison. Avez-vous douté, à un moment donné ?

Non, pas douté, mais évidemment, nous voulons gagner des matchs. Le calendrier n’est pas simple, surtout pour nous et Biarritz, quand on voit celui des autres. Nous avons beaucoup joué pendant des semaines courtes. Quand c’est le cas et que l’équipe que tu affrontes a une semaine longue de préparation, ce n’est pas vraiment équitable. Là, nous avons joué face à Rouen avec cinq jours pour préparer la rencontre. Contre l’USAP, nous disposions de six jours. Tout cela engendre plus de fatigue et donc plus de blessures. Nous recensons quinze blessés, parce que le calendrier n’est pas équitable. Oui, ce sont des excuses, mais c’est aussi la vérité. Cette période était compliquée, en partie à cause de ça.

Désormais, quel est votre objectif ? Assurer la qualification ou un barrage à domicile ?

Depuis le début de la saison, notre objectif est d’être dans les six. À partir de ce moment-là, on sait qu’un autre championnat commence. Aujourd’hui, l’objectif ne change pas et il n’a jamais changé. Nous luttons pour le Top 6. Désormais, nous allons avoir une semaine de récupération qui est la bienvenue, et il restera ensuite sept matchs pendant lesquels nous devrons montrer le même état d’esprit pour bien finir la saison.