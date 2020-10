Joe, c'était un test de caractère à Béziers, mission accomplie ?

Nous savions à quoi nous attendre en nous rendant ici. Après seulement quelques minutes et l'expulsion de Jérémy Gondrand, le degré était encore plus élevé et le challenge par la même occasion. Du coup, notre état d'esprit fut primordial. J'ai vu de la solidarité sur toutes les lignes, dans l'engagement et la communication, ce sont les principales raisons, je crois, de notre succès à Béziers hier soir.

On retient cette capacité défensive de qualité malgré l'infériorité numérique ?

Complètement, on récupère de nombreux ballons, on parvient à inscrire deux essais en première période malgré les circonstances. Par la suite, les garçons se sont accrochés, il y a des secteurs à améliorer. J'ai dit aux joueurs que ce succès était le fait d'une abnégation sans failles, d'une volonté collective. Le match, on le gagne avant le coup d'envoi, dans les comportements, j'ai compris que dans le couloir des vestiaires, nous étions déjà dans le vrai. J'ai vu le banc des remplaçants encourager sans arrêt les copains. Franchement, je suis fier de tout çà.

Stratégiquement, Oyonnax a muselé Béziers ?

J'ai senti de la maturité dans notre rugby, nous nous sommes adaptés à ce que l'on nous proposait. Nos lignes arrières ont bien géré le champ profond, la couverture, notre ligne défensive à quatorze fut intéressante. Quand on voit l'énergie déployée, ça fait plaisir. Les garçons se sont envoyés, sur le jeu au sol, les phases statiques. Non vraiment, hier soir, le groupe n'a jamais paniqué, s'est resserré et a su écarter les éléments contraires pour chercher le résultat. C'était chouette à voir.

Durant la rencontre, vos joueurs ont souvent vociféré, une résonance particulière dans un contexte à huis-clos ?

Tu sais, quand tu es encouragé par ton coéquipier, une tape dans le dos, de la voix, c'est toujours positif. C'est quelque chose qui ne se travaille pas vraiment, ça appartient au groupe. Ce duel sans spectateurs, c'était vraiment particulier, très bizarre. Mais cette année on sent une belle cohésion, on est heureux d'être ensemble tout simplement.

Votre formation compte deux matchs de retard, pourtant le rythme était au rendez-vous ?

Les joueurs bossent dur pendant la semaine, nos préparateurs physiques effectuant un travail remarquable pour amener le groupe vers certains objectifs que nous essayons de tenir. Nous avons enfin eu du temps pour bien se préparer, sans être perturbés par quoi que ce soit et c'est important ! Il faut le souligner, mais concernant le match contre Béziers, j'évoquerais plutôt la hargne véritablement de notre effectif qui a hissé son niveau d'investissement.

Concernant vos avants, la conquête fut plutôt souveraine ?

Contre Béziers, la première des choses, c'est le combat. Pour s'imposer ici, il faut mettre certains ingrédients. Bien sûr que nous avions mis le focus sur certains détails, en observant leur jeu et leur rugby globalement. Hier soir, nous avons été récompensés, devant nous sommes restés au complet, c'était un choix assumé et il a porté ses fruits. Le groupe est homogène, ce n'est vraiment pas simple pour moi de choisir ceux qui vont débuter à chaque journée.

Oyonnax est la seule formation invaincue, une franche réussite ?

Avec les conditions actuelles, le contexte qui nous entoure, ce n'est pas toujours simple. Bien sûr, avec nos résultats en ce début de saison, je ne vais pas nier notre forme actuelle. Le club s'est soudé surtout quand nous devions improviser durant les épisodes de contamination et quand nous travaillions par petit groupe. Le calendrier qui s'annonce est démentiel, on risque de connaître quelques difficultés. On va savourer la victoire à Béziers, récupérer vite pour enchaîner sur la prochaine réception.

La prochaine réception, Rouen, un mauvais souvenir pour l'USO la saison dernière ?

On a quelques souvenirs de Rouen l'an passé effectivement... (il marque une pause). Ils avaient fait un super match contre nous, c'était une belle leçon de rugby. Je crois qu'avec le recul, cette défaite à Charles-Mathon nous a fait progresser, parfois dans la vie, tu dois accepter quelques erreurs pour mieux rebondir. On va donc se préparer en conséquence face à un adversaire qui s'est très bien renforcé à l'intersaison.