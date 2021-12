L'attaque : avantage Sau

On connaît les vélléités offensives d'Eroni Sau (1m85, 93 kg). Lui qui a connu le rugby à XV comme le seven avec les Fidji et a notamment remporté plusieurs tournois de rugby à 7 en 2018 comme ceux de Londres, Singapour, Hong-Kong, Nouvelle-Zélande, Canada (185 points pour 58 matchs de seven). Il n'a plus joué avec Provence Rugby depuis le 29 octobre et le match contre Aurillac, puisqu'il a participé à la tournée d'automne avec l'équipe nationale des Fidji.

De son côté Timilai Rokoduru (1m91, 113kg) a disputé 8 matchs depuis le début de la saison. Mais malgré son physique impressionnant, il n'a inscrit qu'un seul essai contre Montauban. Dans ces conditions, notre faveur va à Eroni Sau.

La défense: avantage Sau

Si les deux équipes sont relativement mal classées (Agen 14ème, Provence 11ème), Provence a quand même une meilleure défense que son homologue agenais avec un goal average de -43 contre -120 pour les lot-et-garonnais. Les deux joueurs de notre duel ont un physique imposant mais Sau en fait davantage profit pour défendre que Rokoduru, qui lui fera face ce soir.

Les deux ailiers fidjiens se livreront certainement un duel sans pitié en défense pour mener leur troupes à la victoire, quasi obligatoire pour les deux équipes.

La dynamique: avantage Rokoduru

L'agenais sort du lot au niveau de la dynamique. Eroni Sau n'a plus joué avec son club depuis le 29 octobre contre Aurillac puisqu'il a disputé la tournée d'automne avec les Fidji. Tournée durant laquelle il a écopé d'une suspension de cinq semaines pour un geste dangereux contre le Pays de Galles. Il effectue son retour ce soir face à Agen.

Timilai Rokoduru (Agen) rencontre son compatruiote Eroni Sau ce soirIcon Sport

Le résultat: 2-1 pour Sau

Ce match dans le match Agen - Provence tourne en faveur d'Eroni Sau. Bien qu'en manque de réussite, il a les capacités de faire basculer un match à lui tout seul. Les agenais ont besoin d'une victoire pour s'éloigner de la zone de relégation, les joueurs de Provence voudront aussi gagner pour ne pas s'en rapprocher dangereusement.