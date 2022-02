Voici LE choc que tous les amateurs de Pro D2 attendent avec impatience, entre le premier et le deuxième au classement. Les Montois sont invaincus à domicile depuis le début de la saison et comptent seulement trois points de retard sur les "Oyomen". Des joueurs d'Oyonnax pour qui les calculs sont simples: s'ils perdent, Mont-de-Marsan leur reprend le fauteuil de leaders. S'ils gagnent, il creuseraient un écart de sept ou huit points sur les coéquipiers de Léo Coly. Léo Coly, qui sera opposé à Charlie Cassang, pour ce match dans le match qui apparaît comme un duel des plus alléchants, tant les deux numéros 9 marchent sur la Pro D2 cette saison. A tel point que le Montois pourrait se diriger vers Montpellier la saison prochaine. Cassang, quant à lui, est une vraie rampe de lancement de l'attaque haut-bugiste.

L'attaque: avantage Coly

Dans ce domaine, les deux joueurs excellent. Mais force est de constater que Léo Coly est unique en son genre. Dynamiteur, gestionnaire, buteur, il sait tout faire. Il a déjà inscrit la bagatelle de 220 points en 16 matchs disputés. Avec pas moins de 10 essais inscrits, il caracole en tête du classement des marqueurs, avec deux unités de plus que son homologue d'Oyonnax, qui arrive en 4e position. Au delà du plan comptable, Coly et Cassang sont deux vrais animateurs d'attaque, mais à ce jeu là, le Montois prend l'avantage sur Cassang, tant il est influent sur son concurrent. Des performances qui lui ont valu d'être appelé avec le XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations, en l'absence d'Antoine Dupont.

La défense: match nul

S'il est nécessaire de louer les qualités offensives des deux demi de mêlée, il faut aussi souligner qu'aucun des deux n'est un grand défenseur. Mais dans ce match à forts enjeux pour l'une comme pour l'autre équipe, Léo Coly et Charlie Cassang auront certainement à coeur de se montrer, autant offensivement que défensivement pour permettre à leur équipe de s'imposer dans ce match à couteaux tirés.

La forme du moment: match nul

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux sont en très grand forme. Finalement, ils sont depuis le début de la saison à leur top niveau. Coly reste sur trois essais marqués sur les cinq derniers matchs, contre un essai sur les trois derniers matchs pour Cassang. Si l'on occulte les performances individuelles des deux joueurs, les dynamiques collectives parlent d'elle-même. Oyonnax n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers matchs, de quoi mettre en confiance l'ancien clermontois. Mieux encore, pour la dernière défaite des Oyomen à Colomiers, son demi de mêlée vedette était remplaçant. Mais côté Montois, on n'est pas en reste non plus, question dynamique. Ils n'ont perdu que deux de leurs 12 derniers matchs. Et là encore, on s'aperçoit de la dépendance à Léo Coly, car sur les trois défaites des jaune et noir cette saison, deux se sont produites alors que Coly était sur le banc des remplaçants.