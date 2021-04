Selon nos informations, le club breton a obtenu dans ce cadre le prêt de deux joueurs anglais. Le deuxième ligne Darren Barry, qui portait jusque-là les couleurs de Newcastle, sera le joker médical du Gallois Carwyn Jones, actuellement blessé. Passé par Bristol et Worcester, le joueur de 31 ans est d’ores et déjà arrivé au club et sera disponible dès le week-end prochain pour la rencontre face à Rouen. Quant au second, il s’agit d’Henry Trinder (32 ans), le trois-quarts centre de Gloucester. Un joueur d’expérience ayant notamment disputé cette saison les deux rencontres de Champions Cup avec son club face à Lyon et l’Ulster. Il sera joker médical de Quentin Dubreuil.