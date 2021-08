La date du 27 avril était cochée à l’encre orange. Quatre ans après avoir quitté le monde professionnel, le Racing Club Narbonnais le retrouvait ce vendredi en accueillant le Stade Montois au Parc des Sports et de l’Amitié. Il retrouvait aussi son public, frustré de n’avoir pu pousser son équipe comme il l’aurait souhaité la saison passée. Frustré aussi de célébrations d’accession en demi-teinte. La faute à ce satané Covid-19 qui a privé les stades de leur âme. Alors hier après-midi dans les rues de Narbonne, le peuple narbonnais ne boudait pas son plaisir en arborant maillots et autres couleurs oranges et noires à quelques heures du coup d’envoi.

Et le soleil qui tapait franchement fort n’a pas empêché les plus pressés d’entre eux de se masser derrière les grilles encore fermées à 17 heures. Les discussions nostalgiques de l’ancien temps allaient bon train du temps que le club finalisait la mise en place du protocole sanitaire. Chez les clubs de supporters, l’heure est enfin venue. Refaire la fête en tribune, chanter, pester contre l’arbitrage, applaudir : des choses si simples qui leur avaient tant manqué. Voilà désormais une semaine que les notifications messenger du club de supporters “Irange Armada” font surchauffer le téléphone. Opération commando pour accueillir les joueurs à la sortie du bus : fumigènes, drapeaux géants : tout y était pour lancer de belles hostilités. “Ce n’est que du bonheur de retrouver les stades, boire une bière avec les collègues, de voir cette ambiance” reconnaît Jérôme Clavel, président d’Irange Armada. Les ventes de tee-shirts s’enfilent comme des perles, les présidents de chaque club de supporters multiplient les signatures pour les nouvelles adhésions. Narbonne veut surfer sur l’euphorie de la remontée. “C’est important pour les supporters narbonnais de revenir dans ce stade et dans cette tribune Clape qui nous est chère. J’espère qu’il y aura du monde aujourd’hui, que le public va se réveiller car on a encore une belle histoire à écrire” espère de son côté le président des Tigres Cathares, André Marty. Car le public narbonnais n’est pas le plus facile à séduire, trop déçu par les multiples déboires de ces dernières années. La mission est pourtant plutôt réussie : 4000 spectateurs ont pris place dans les travées de la Clape et de Pech de Laclause. Plutôt pas mal dans ce contexte de pass sanitaire.

La marche était trop haute

Malheureusement, la fête fut rapidement gâchée et les sourires se sont effacés au fil des minutes. D’abord, le carton jaune de l’ex Montois Christophe David dès la 1re minute a fait comprendre au public que la soirée risquait d’être longue. Mais qu’importe, “ici, ici : c’est Narbonne !” entonnent les supporters de la tribune Clape au moment de visionner sur écran géant le plaquage dangereux du deuxième ligne landais, Aurélien Lisena, qui lui vaudra un carton rouge (8e). Le RCN envoie du jeu, alors ça plait au public et à la banda spécialement mobilisée pour cette rencontre qui font résonner le Parc des Sports. Puis Alexandre de Nardi va mettre un premier coup de clim sur un essai dès la 12e minute. Patatras : un drop, une interception et une pénalité plus tard (24e), l’Egassiairal plongeait dans un silence glacial malgré une réaction d’orgueil signée Christophe David. 7-23 à la pause, la marche était sans doute un poil trop haute. “On rêvait de cette journée, le temps est excellent en plus mais voilà le score ne reflète pas vraiment cette première période. J’y crois quand même encore un peu mais je suis très inquiet pour la suite de la saison” nous lance un supporter devant la bodega de la tribune Clape. A Narbonne, l’inquiétude n’est jamais loin. Mais ils s’y attendaient : “On va quand même tout donner, en espérant que les joueurs nous donnent de la matière”.

L’entame de seconde période des joueurs du trio Seron-Mach-Logerot n’est pas vraiment aller en ce sens. Deux essais en trois minutes et quatorze points, voilà de quoi achever les velléités narbonnaises de façon définitive dès la 49e minute : 7-37. Narbonne réagira à la 65e sur un bel essai de Valentin Sese, de quoi faire lever le public. Mais le mal était déjà fait : 14-37 score final. Narbonne a manqué ses retrouvailles avec son public. Un crève coeur pour le staff narbonnais. “Je n’ai même pas envie d’en parler” concède l’entraîneur en chef Julien Seron au coup de sifflet final, abattu. “Je suis forcément déçu de ne pas pouvoir leur offrir une victoire. Ils n’ont rien lâché, on les a entendus du début à la fin” lâche le demi-de-mêlée Jérémy Chaput, arrivé en provenance de Montauban à l’intersaison. L’ancien international Brice Mach découvrait également les joutes de la Pro D2 en tant qu’entraîneur des avants après avoir fait ses gammes à Chambéry : “Le public s’est déplacé en masse et ça fait du bien à la tête. Maintenant on va la relever afin de se faire applaudir de faire en sorte que la fête soit de notre côté pour les prochains matches”.

Si ce premier acte en Pro D2 est un acte manqué, Narbonne en a encore 28 à disputer. C’était d’ailleurs le sentiment qui dominait à la sortie du stade chez les supporters : “patience, la Pro D2 est un marathon”.

Par Brice Ivanovic