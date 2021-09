Bayonne tient bon..

La Rabine était quasiment pleine pour accueillir l'alléchante affiche de ce vendredi soir entre Vannes et Bayonne et évidemment l'ambiance était au beau fixe. Le spectacle sur le terrain n'y était pas pour rien. Bayonne prend le large en première période (23-6) avec d'abord un essai en coin de Jacquelain puis une interception de Duhau. Mais au retour des vestiaires, Vannes, poussé par son public, s'emploie et poursuit ses intentions offensives tout en resserrant la vis défensivement en imposant plus de densité. Résultat : Gratien et Borie scorent. Vannes fait douter Yannick Bru sur le bord de la touche mais les Basques tiennent bons. L'Aviron enchaîne une troisième victoire consécutives.

Colomiers aussi !

Dans son antre de Michel Bendichou, Colomiers n'a pas tremblé. Les Haut-garonnais ont tranquillement construit leur victoire face à Aurillac notamment grâce à un essai splendide de Coletta après une magnifique séquence de jeu. Solides défensivement et n'encaissants aucun point lors de cette rencontre, les hommes de Julien Sarraute accrochent le wagon de tête avec Mont-de-Marsan et Bayonne.

Mont-de-Marsan en patron

Alors en déplacement audois à Albert Domec, Mont-de-Marsan arrive avec le statut de leader suite à ses deux victoires à Narbonne et contre Bourg-en-Bresse. Et c'est bien l'USC qui mène la danse à la pause. Mais la détermination des Landais leur permet de l'emporter. La réussité aussi puisque sur une pénalité, Laousse Azpiazu frappe le poteau et le rebond arrive dans les bras de Lestremau. Les Montois conservent la tête du Pro D2.

Narbonne y a cru

Et ils pouvaient y croire les joueurs narbonnais. Dans une rencontre serrée, le RCN a l'espoir de stopper le mauvais début de saison. Peu de points dans ce début de match mais un chassé croisé que les méditérranéens voient tourner en leur faveur. Mais c'était sans compter sur l'inévitable Jérôme Bosviel qui claque un drop à quelques minutes du terme pour offrir la victoire aux Montalbanais.

Nevers se défait d'Oyonnax

Les joueurs de Xavier Péméja, habitués aux scores plutôt serrés, n'ont pas dérogé à la règle ce vendredi soir face à des Oyomens accrocheurs. Si "Oyo" marque un essai en fin de rencontre, les locaux assurent la victoire. L'USON se relance après la défaite à Provence la semaine précédente.

Des fins de matchs à suspens

Pour cette troisième journée, il ne fallait pas quitter les tribunes trop tôt ! A Béziers, l'ASBH mène 24-22 en toute fin de rencontre, et c'est pourtant Provence qui l'emportera avec une ultime pénalité inscrite par Bézy. Même chose pour Rouen qui n'a rien laché jusqu'au bout et qui repart avec un match nul de Bourg-en-Bresse avec un essai de Michalet à la 79ème minute.