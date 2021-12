Celui qui a porté le maillot Orange et Noir pendant plus de dix ans va reprendre en main cette équipe narbonnaise qui peine à s'imposer en Pro D2. Marc Delpoux devrait effectivement devenir le nouveau directeur sportif du RCN début janvier. Cette équipe il la connait bien, puisqu'il y a non seulement joué mais il l'a aussi entrainé au début des années 2000 et deviendra même président du club en 2019.