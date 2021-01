Dans la neige, Oyonnax se ressaisit

Les Oyomen ont appris de leurs erreurs. Après les grandes déceptions contre Grenoble et à Montauban, Oyonnax a su repartir de l'avant grâce à un meilleur rendu sur la durée. Bien présents à l'heure de jeu, les hommes de Joe El Abd n'ont pas laissé filer entre leurs doigts la victoire comme c'était le cas. Sous des chutes de neige qui se sont intensifiées au cours de la partie, Oyonnax s'est resserré et a battu Carcassonne sur les fondamentaux. Une performance remarquable dans des conditions si chaotiques.

Si au classement le bénéfice est certain, avec la pression mise sur Biarritz et Colomiers, qui joueront demain, l'USO s'est surtout reconstruit de l'intérieur. Les « remontadas » des semaines précédentes avaient mis un coup au moral des joueurs du Haut-Bugey, qui pouvaient quand bien même se raccrocher à leur 5e place. Désormais, Oyonnax est relancé.

Les Carcassonnais regretteront certainement de ne pas avoir montré davantage de caractère quand l'écart s'est creusé. D'autant qu'ils perdent une place au profit de Mont-de-Marsan.

Provence rugby se fait plaisir

Mieux rentrés dans le match et plus performants de manière générale, les Provençaux ont parfaitement abordé cette rencontre. La belle pression des pensionnaires de Maurice-David a complètement étouffé les Drômois, qui de plus n'ont pas eu de réussite au pied. Les Aixois ont même bataillé plusieurs minutes après la sirène pour empocher le bonus offensif après l'essai de Lucas de Coninck sur une longue passe au pied transversale. Mais il n'en fut rien.

Même sans le bonus, il était important de gagner pour Provence rugby. D'une part pour renouer avec la victoire, plus d'un mois après, et d'autre part, afin de ne pas perdre de vue le wagon de tête. Ses derniers passagers se sont d'ailleurs imposés eux aussi. Valence-Romans, après sa belle série de trois victoires, marque un coup d'arrêt. Mais les résultats sur les autres pelouses sont lui favorables.

Soyaux-Angoulême s'enlise

Les Angoumoisins ont tardé avant de savoir tenir le ballon et multiplier les temps de jeu. Les dernières minutes ont d'ailleurs offert un suspense digne de ce nom. Mais c'était sûrement trop tard, la défense de l'USON se montrant féroce à l'image de Loaloa qui volait la balle de match. Troisième victoire de Nevers à l'extérieur cette saison qui s'installe un peu plus dans le top 6. Avec une dernière place et des concurrents qui s'éloignent, le temps commence à manquer...

Le Stade montois se dégage

En inscrivant rapidement deux essais, les Montois ont fait la course en tête. Dans ces rencontres hivernales de Pro D2, ce peut être un détail important. L'essai de Wakaya suite à une interception joliment négociée par les avants et les trois-quart de Mont-de-Marsan, fut décisive, et ce même si elle est arrivée tôt dans la partie. Le temps était bien plus clément que dans l'Ain mais les équipes se sont surtout adonnés à un grand spectacle de combat.

Elles se montreront toutes les deux soulagées de sortir le ballon à l'issue du match, tant ce résultat convient à tout le monde. Le Stade aurillacois, qui n'a jamais gagné à Mont-de-Marsan, prend un point à l'extérieur et les locaux respirent et font un bond de deux places au classement.