"David arrive avec une forte expérience du haut niveau, que ce soit par ses passages à l'ASBH ou récemment au Lou en Top 14, a déclaré Jean-Claude Maillard. Il formera avec Florian Ninard un duo important qui, j'en suis certain, portera loin mon projet ambitieux pour Sapiac et ses supporters."

Si avec ce communiqué, l'avenir de Florian Ninard, actuel "directeur sportif" du club, est assuré, on n'apprend rien du reste de l'actuel staff, composé de Florent Wieczorek et David Byrnes. Contacté, le club assure que ce nouvel organigramme a pour but de maintenir Florian Ninard à ses fonctions initiales, David Gérard restant au contraire plus proche du terrain. De même, à la façon d'un manager, l'ancien technicien de Lyon encadrera les deux entraîneurs actuels, qui restent en poste.