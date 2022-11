Après Montauban, c'est au tour de Carcassonne et Grenoble de se retrouver dans l'oeil du cyclone. Entendus le 17 novembre dernier, les deux clubs de Pro D2 n'auraient pas respecté certaines réglementations instaurées par la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels (CCCP). L'US Carcassonne est condamnée pour "incohérence et/ ou invraisemblance du budget initial et/ ou actualisé" et "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP". Le club de l'Aude est donc sanctionné d'un retrait de trois points avec sursis, comptant pour la saison actuelle, et d'une amende de 20 000 €, dont 13 000 € avec sursis.

La formation Régulation du Conseil de discipline du rugby français s'est montrée plus sévère avec Grenoble. L'actuel second de Pro D2 a de son côté été entendu pour "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP" et se voit retirer cinq points, dont deux points avec sursis, et est condamné à régler une amende de 20 000 €. Tout comme Carcasonne, le FCG dispose d'un délai de sept jours pour faire appel et tenter de réduire sa peine. Dans son communiqué, le Conseil de Discipline du Rugby Français précise que les sanctions assorties d'un sursis seront annulées si les clubs ne font l’objet d’aucune nouvelle peine du même ordre lors des deux prochaines saisons.