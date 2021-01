Colomiers - Vannes

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Vannes

Oyonnax – Grenoble

Duel plutôt déséquilibré pour cette rencontre. Oyonnax, actuellement 3e accueille, Grenoble, 12 et en chute libre ces dernières semaines. Les Grenoblois n’ont plus gagné depuis le 20 novembre dernier et une victoire à domicile face à Rouen. Les Oyomen, quant à eux, se sont inclinés lors de leurs deux dernières sorties face à Perpignan et Biarritz. Pour se relancer, il leur faudra à tout prix une victoire. Oyonnax pourra compter sur Yohan Le Bourhis, son ouvreur, en grande forme cette saison et second meilleur réalisateur.

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax

Soyaux-Angoulême – Mont-de-Marsan

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Biarritz – Valence Romans

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, avec bonus offensif

Rouen – Aurillac

Notre pronostic : Victoire de Rouen

Béziers – Nevers

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Nevers

Provence Rugby – Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Provence