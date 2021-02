Oyonnax – Soyaux-Angoulême

Duel entre deux équipes en difficulté en ce moment. Après un début de saison où Oyonnax était irrésistible, le club de l'Ain est au ralenti depuis plusieurs semaines avec seulement une victoire sur les cinq derniers matchs. Dans son stade de Charles-Mathon, les joueurs de Joe El-Abd devront retrouver de la confiance après plusieurs contre-performances même si lors de leur dernière réception, ils s'étaient imposés facilement contre Carcassonne. En face, les Angoumoisins vivent une saison compliquée et le risque d'une descente est de plus en plus présent au fil des semaines. Actuel dernier au classement avec six points de retard sur le premier non-relégable, le SAXV devra rapidement trouver la clé et réaliser des exploits pour arriver à se sauver.

Notre pronostic : Victoire bonifiée pour Oyonnax.

Nevers – Grenoble

Avec cinq succès consécutifs, Nevers est l'équipe en forme de ce début d'année. Les hommes de Xavier Péméja n'ont plus perdu depuis le 12 décembre dernier et veulent continuer cette belle dynamique pour rester bien ancré dans le Top 6. Si les deux premières places semblent difficiles à atteindre, l'USON veut absolument rester dans le Top 4 pour s'offrir un barrage à domicile. En face, Grenoble aimerait être la troisième équipe à venir s'imposer au stade du Pré-Fleuri. Mais à part leur exploit réaliser sur la pelouse d'Oyonnax, les Isérois sont en difficulté à l'extérieur depuis le début de la saison. Cependant la dynamique actuelle du FCG est bonne avec deux victoires consécutives et ils voudront à coup sûr poursuivre cette série.

Notre pronostic : Victoire de Nevers.

Béziers – Valence-Romans

Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes avec un besoin urgent de s'imposer pour ne pas vivre une fin de saison difficile. Avec quatre défaites consécutives, les Biterrois sont dans le dur en ce moment et cette réception semble être la bienvenue. Actuellement premier relégable, Valence-Romans a l'occasion de frapper un grand coup en cas de succès. Les Drômois pourraient en effet recoller au classement puisque Béziers est seulement à cinq longueurs devant au classement.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Valence-Romans

Mont-de-Marsan – Montauban

Les deux formations connaissent un début d'année 2021 en dents de scie. Elles alternent le bon et le moins bon. De son côté, le Stade Montois a besoin de point pour s'éloigner de la zone de relégation et cette réception est donc primordiale pour les Landais surtout que la semaine dernière ils ont obtenu un match nul face à Oyonnax dans son stade André-et-Guy-Boniface. En face, Montauban a subi une courte défaite à Carcassonne la semaine dernière. Avec seulement trois points pris à l'extérieur depuis le début de la saison, l'USM va essayer d'enfin obtenir sa première victoire à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan avec point de bonus défensif pour Montauban.

Rouen – Colomiers

La venue de Colomiers est peut-être une bonne occasion de prendre un peu d'air sur les dernières places. En effet, les Haut-Garonnais sont dans une mauvaise passe depuis quelques semaines et enchaînent les contre-performances avec trois défaites consécutives. Mais avec la volonté de rester dans les places qualificatives aux phases finales, les Columérins tenteront de réaliser le même coup que l'année dernière lorsqu'ils s'étaient imposés 33-29 au Stade Jean-Mermoz. Mais cette année malgré une quatorzième place inquiétante, Rouen est mieux armé et compte bien faire de cette réception un sixième succès à domicile en neuf rencontres cette saison.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers à l'extérieur.

Perpignan – Carcassonne

Affiche entre équipe occitane ce week-end à Aimé-Giral. Sur le papier, cette rencontre semble déséquilibrée puisque Perpignan, deuxième du classement, reçoit le onzième, Carcassonne. L'USAP voudra se servir de la réception de son voisin audois pour récupérer la première place à Vannes. Cependant, les Carcassonnais ne se déplaceront pas en victime expiatoire après avoir obtenu une belle victoire contre Montauban la semaine dernière.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Perpignan.

Aurillac – Vannes

Déplacement difficile pour Vannes à Aurillac. Les joueurs de Jean-Noël Spitzer voudront conserver leur première place au classement mais il est jamais facile de venir s’imposer à Jean-Alric. En effet, les Cantaliens ont perdu qu’à deux reprises à domicile sur les neuf rencontres disputées. En plus de ça, Aurillac, en cas de victoire, pourrait remonter à la septième place et faire un petit écart sur leurs concurrents directs dans la course aux phases finales.

Notre pronostic : Victoire d’Aurillac, point de bonus défensif pour Vannes.

Biarritz – Provence Rugby

Le BO est en grande forme avec quatre victoires consécutives dont les deux confrontations contre Colomiers. Reportée à lundi puisque les joueurs géorgiens du club basque sont à l’isolement, les deux équipes vont devoir s’adapter et ont plus de temps pour préparer cette rencontre. Provence Rugby est au porte du Top 6 mais la dynamique n’est pas bonne en ce moment. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, il faudra vite réagir pour les Aixois, s’ils veulent continuer à croire à une qualification en phases finales.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.