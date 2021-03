Attention aux renvois ! Le coup d’envoi a été de suite cafouillé par les Columérins offrant une touche dangereuse à leurs adversaires dans les 22 mètres. Une percée plus tard et des charges près de la ligne, c’est Battye qui a vite marqué en force. Il a encore été question de renvois avec un deuxième essai d’Oyonnax où cette fois, Callendret a volleyé le renvoi de Beauxis et Gondrand est allé aplatir en coin !

Heureusement pour les joueurs du coach Sarraute, une possession des Bleu et Blanc face au vent les a amenés dans les 22 mètres d'en face. Coletta a alors percé au ras pour servir à hauteur Quéheille (titulaire de dernière minute) qui a donné à Moro pour marquer sous les poteaux !

Mais le fil rouge des renvois s’est poursuivi puisqu’à peine récupéré par les joueurs à la Colombe, Quéheille a pu percer plein axe avant de sprinter à droite pour aller marquer. Avec les coups de pieds de Beauxis et Soulan, la pause a été sifflée sur un 18-17.

Les deux équipes ont réglé ce détail fâcheux des renvois mais cela n’a pas empêché les joueurs de l’Ain de reprendre leurs habitudes de marquer précocement et surtout les premiers. Après pénal’touche et charges au près, Tyrell a pu marquer en force. Mais les Haut-Garonnais ont aussi gardé leurs habitudes de réagir avec des points et un essai par Deysel. Après un avantage, son compère du centre Nicot lui a offert une passe décisive avec un coup de pied par-dessus.

Tournant de fin de saison ?

Sauf que les joueurs du président Carré ont profité d’une action de 80 mètres pour prendre les devants au score pour la première fois du match à la 55e minute. Sur leurs 22m, les défenseurs columérins ont volé un ballon au contact avant de lancer le contre. Moro a pu percer aile droite avant d'attendre son ouvreur Soulan qui a fait semblant d'attendre son soutien pour feinter et aller marquer seul cet essai de près de 80m. Un tournant.

A 31-25 et vent dans le dos, les Columérins ont plutôt bien géré la fin de match contre des Haut-Bugistes sans solutions. Tyrell plaquant à l’épaule sur un visage, ce dernier a aussi écopé d’un carton rouge en toute fin d’un match achevé sur un 34-25 pour la 5e victoire à l'extérieur pour Colomiers cette saison. Les Haut-Garonnais ont empêché leurs concurrents à la qualification de marquer le bonus défensif, ont marqué les esprits et peut-être remporté une victoire tournant dans leur fin de saison. Lors des prochains matches de championnat, les Oyomen devront se reprendre chez les Grenoblois quand les Columérins recevront Provence Rugby.