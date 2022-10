Une victoire, et ça repart ! Colomiers rugby a relancé la machine, vendredi dernier à Béziers. Ce succès au détriment de l'ASBH peut paraître anodin mais il ne l'est pas du tout. Tout d'abord, parce que c'est une équipe qui ne perdra pas souvent chez elle et que la performance mérite d'être soulignée. Aussi, c'est un résultat qui relance la machine après plusieurs jours difficiles.

Alexandre Ricard l'avouait avant de se rendre au stade Raoul-Barrière : "Après avoir perdu contre Vannes, ça a fait mal aux têtes quand on est parti cinq jours en congés..." Mais la trêve entre les deux blocs a permis d'identifier les secteurs défaillants. "Nous sommes revenus à l'entraînement avec un bon état d'esprit", poursuivait le deuxième ligne. Et le manque d'efficacité des joueurs à la Colombe, un des maux récurrents en ce début de saison, ceux-ci ont su le combler, au bénéfice d'une bonne deuxième période. Même si Julien Sarraute, entraîneur en chef de l'équipe, se montrait encore plus exigeant : "ça veut dire que notre première mi-temps fut moins intéressante. On doit encore progresser dans la régularité de notre production. Être discipliné et qualitatif dans ce qu'on réalise."

"C'est quand même le demi-finaliste de la saison dernière"

Waël Ponpon indiquait ainsi les priorités du groupe pour bien aborder les rencontres : "Après avoir assuré une bonne conquête et une bonne défense, il faut arriver à mettre nos cellules offensives en place. Une fois que tout cela fonctionnera bien, on pourra enclencher une très bonne dynamique."

Pro D2 - Colomiers - Waël PonponIcon Sport

Et on sent que dans les différents secteurs de jeu, dans la confiance, les Columérins ne sont pas loin justement de trouver leur rythme de croisière. Pour aller dans ce sens, il est impératif de ne pas chuter à nouveau à domicile. "J'espère qu'on ne réitérera pas les mêmes erreurs, augure Julien Sarraute. Il faut s'attendre à un gros match comme tous les week-ends. Nevers est une équipe très performante qui allie densité et vitesse. C'est quand même le demi-finaliste de la saison dernière. Il n'y aura pas de place pour un retard à l'allumage, des errances ou un manque de régularité."