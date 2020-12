Avec dix matches joués de part et d’autre, Colomiers (4e du classement) avant la journée et Grenoble (11e) n’avaient pas forcément réussi le même début de saison. Avec ce petit succès, les joueurs de Sarraute peuvent souffler et continuer de regarder le haut de ce classement quand ceux de Glas collent encore en son bas.



Les maladresses et les fautes ont émaillé la faible première période achevée d’un 9-3 en faveur des Columérins. A noter une pénalité manquée par Girard et un carton jaune à Rey pour fautes répétées près de la ligne lors de la seule action d’essai au près.



Dans le deuxième acte, de suite, un arbitrage vidéo a failli valider un premier essai. Une offensive des Columérins dans les 22m avec Bézian passant à Vici a vu ce dernier lancer la munition (en avant), avant de sortir en touche. L’adversaire a contré la balle vers l’en-but et Girard a pu aplatir. Mais l'essai a été refusé in fine.

Bousquet sorti sur blessure

La tendance a vu encore Colomiers être (trop) pénalisé. En plus d’un plaquage en retard, Josua Vici a ainsi laissé à son tour les siens à 14 contre 15 quand lors d’une faute supplémentaire, Selponi a ramené le score à 9-6, prenant le relais de Bousquet sorti en première mi-temps sur blessure musculaire. Le duel entre les buteurs Girard et Selponi a ainsi animé cette deuxième mi-temps jusqu’à 15-9.



L’une des actions décisives a eu lieu à cinq minutes du terme quand Masilevu a vendangé un deux contre un en bout de ligne à gauche, préférant y aller seul. L’arbitrage vidéo ne pouvant attester qu’il avait bien aplati la balle, les Grenoblois se sont contentés de trois points pour un 15-12 final et bonifié pour eux.



Ce petit succès a donc vu les Marine et Blanc agrémenter leur soirée d’un 16e match de suite sans défaite en leur enceinte de Michel-Bendichou. Lors de la prochaine journée, Colomiers aura un court mais périlleux déplacement à Montauban quand Grenoble recevra Biarritz quand. Deux tests.