Montois et Oyomen se partagent les points. Ce vendredi soir dans les Landes, le Stade Montois et Oyonnax Rugby n’ont pas réussi à se départager (23-23) lors de ce match en retard de la 5ème journée de PRO D2. Les joueurs landais menaient à la pause (20-13) mais ont manqué de maîtrise en deuxième période pour enchaîner un deuxième succès à domicile.

Montois comme Oyonnaxiens avaient besoin de points ce soir car les deux formations restaient sur une défaite loin de leurs bases. Et pour ce deuxième déplacement consécutif, cela a mal commencé pour les joueurs aindinois. Pris de vitesse à deux reprises par Loustalot (10e) puis Lesina (20e), ils étaient logiquement menés de 14 points juste avant la pause (20-6). Mais après avoir insisté en mêlée sous les perches landaises, Bordenave aplatissait l’essai de l’espoir sur le gong (40e). Le SMR virait en tête à la mi-temps (20-13) mais n’avait pas réussi à complètement se mettre à l’abri.

Ce match était plutôt fermé entre deux équipes partagées entre occuper au pied et tenter les coups à la main. Les mêlées étaient nombreuses, les fautes aussi alors on s’en est remis aux buteurs. S’ils étaient à 100% en première période, Bell et Laousse Azpiazu manquaient chacun une tentative au début de ce deuxième acte et Oyonnax revenait tranquillement grâce au 100% de Beauxis (5/5, 13 points). 23-16 jusqu’à la 72e et une croisée décisive entre Lovobalavu et Ensor pour le deuxième essai des Oyomen. 23-23 avec la transformation et une fin de match haletante. Bell à la 81e puis Beauxis à la 82e avaient le drop de la victoire sous le pied mais ils le manquaient tous les deux.

Oyonnax et Mont-de-Marsan se partagent donc les points ce soir (23-23). Les Montois n’ont pas réussi à garder leur emprise notamment en défense sur 80 minutes et n’enchaînent pas une deuxième victoire à la maison. Les deux points leur permettent tout de même de sortir de la zone rouge et de revenir à hauteur de Rouen (13e). Du côté d’Oyonnax, ce match nul ramène les Oyomen à un point de Nevers (4e).



Carcassonne se donne un peu d'air après son succès contre l'USM. La 15e journée a vu le match en retard entre les Audois et Montauban être disputé ce vendredi soir à Domec. Et ce sont les Jaune et Noir qui l'ont emporté 23-17 sans aucun bonus de part et d'autre. Il aura quasiment fallu attendre la 20e minute et un 3-0 en faveur de l'USC pour que ce match s'anime. Le carton jaune distribué à Caminati pour plaquage haut, un maul carcassonnais après touche à 5m a été mis en place, permettant au talonneur Sauveterre de marquer son 5e essai personnel cette saison.

Les Montalbanais ont aussi répondu sur la base d'une pénal'touche. Sauf que le jeu a ensuite été ouvert et que Sage, en force a marqué en moyenne position. Le jeu des buteurs faisant le reste, un 13-10 en faveur des Jaune et Noir a ainsi vu la mi-temps être signalée

Dans le deuxième acte ? Comment dire... Des joueurs ont tenté de dynamiser comme Meïté ou Dulon par exemple. Les staffs ont essayé de trouver des solutions avec leurs coachings. Mais on a eu l'impression de passer d'une maladresse à une mêlée. Dur.

Essai rare et déplacements difficiles à venir

À un quart d'heure du terme, un troisième ballon porté après pénal'touche (air connu) pour les Audois a permis à leur autre talonneur Carbou de marquer en force et faire un break à 23-10 au score. Heureusement, un brin d'éclairci est venu avec un essai rare. Alors que les Carcassonnais allaient se dégager au pied après un ruck sur leur ligne d'essai, Garou a mis la main sur la balle, validant cet essai original et permettant de relancer le suspense de la fin de match (23-17 à 5 minutes du terme).*

Mais les Tarn-et-Garonnais ont continué de se montrer trop indisciplinés et maladroits pour espérer gagner en déplacement, chose qui n'a plus été faite depuis plus d'un an. A contrario, avec ce succès, les joueurs de Labit se donnent de l'air en bas de classement. Lors de la prochaine journée le weekend prochain, Carcassonne se rendra à Perpignan alors que les Montalbanais iront défier Mont-de-Marsan. On a connu déplacements plus bucoliques.

Par Jean-Marie Llense