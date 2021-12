Rouen - Nevers

Alors que Rouen sort d'une défaite face à Aurillac, Nevers de son côté s'est imposé avec le bonus face à Bourg-en-Bresse la semaine dernière. Sur le plan comptable Nevers, sixième au classement avec 31 points a largement l'avantage sur cette équipe rouennaise. Attention tout de même aux hommes de Nicolas Godignon qui depuis le début de la saison se mettent à l'abri de la lutte pour le maintien. Malgré tout, on imagine une victoire de Nevers qui veut s'installer plus confortablement dans le top 6, synonyme de qualification pour les phases finales.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Carcassonne - Béziers

Alors que Carcassonne est dans un bonne dynamique après une début de saison compliqué, la défaite face à Bayonne la semaine dernière ne laisse en rien présager une baisse de régime pour les Audois. Les Biterrois, eux, peinent à s'imposer à l'extérieur depuis le début de la saison puisqu'ils ne comptent que deux réussites sur les pelouses adverses, face à Agen et Grenoble. Si lors des cinq dernières rencontres entre les deux équipes c'est Béziers qui a pris l'avantage en s'imposant à trois reprises, cette fois on imagine une victoire des Carcassonnais dans ce derby d'Occitanie.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Oyonnax - Aurillac

En tête du classement aux côtés de Mont-de-Marsan, Oyonnax enchaîne les bonnes performances et reste pour l'heure sur une très belle lancée de quatre victoires consécutive. Avec seulement trois défaites depuis le début de la saison il paraît compliqué de voir Aurillac s'imposer au stade Charles Mathon, sachant que cette équipe d'Oyonnax ne s'est pour l'instant inclinée qu'une seule fois à domicile.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Vannes - Narbonne

Après un début de saison catastrophique, le RC Vannes a su relever la tête et semble désormais loin de ses performances de début de saison. Preuve en est lors du dernier déplacement des hommes de Jean-Noel Spitzer à Colomiers (4e au classement), où Vannes a su faire la différence en s'imposant 29-23 sur la pelouse du stade Bendichou. Une victoire qui a sans aucun doute permis au RCV de faire le plein de confiance avant la réception du promu narbonnais. On imagine donc sans trop de difficulté les Vannetais s'offrir la victoire face à la lanterne rouge de Pro D2 qui accumule six défaites consécutives.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Mont-de-Marsan - Provence Rugby

Cette équipe de Mont-de-Marsan est presque invincible avec seulement deux défaites depuis le début de la saison et on n'a tout de même beaucoup de mal à les imaginer sombrer face à Provence Rugby. Les hommes de Mauricio Reggiardo, eux, sont plus irréguliers et alternent entre bonne et moyenne performances tout en restant huitième au classement. Au vu de la forme du moment des Montois, pas sûr que cette équipe de Provence réussisse l'exploit sur la pelouse du stade André-et-Guy-Boniface.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Bourg-en-Bresse - Bayonne

Troisième au classement l'ancien pensionnaire de Top 14 a réussi son début de saison et se déplace forcément à Bourg-en-Bresse avec l'idée de prendre quatre points au minimum. Les Burgiens quant à eux limitent la casse mais restent tout de même en bas de classement en échappant pour le moment à la zone rouge. Ce match face à l'Aviron bayonnais ne sera pas des plus simples et on imagine difficilement une victoire des domiciles.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Montauban - Grenoble

Après un début de saison fracassant, Montauban accumule quelques grosses défaites comme face à Oyonnax, Agen ou encore Provence la semaine dernière. Pour les hommes de David Gérard il serait préférable de s'imposer face à Grenoble pour s'installer plus confortablement dans le top 6. Une victoire envisageable pour l'USM qui ne s'est jamais incliné dans son antre depuis le début du championnat.

Notre pronostic : victoire de Montauban*

Agen - Colomiers

Après une défaite à Rouen, puis la réception d'Oyonnax qui s'est également soldé par une victoire de l'adversaire, le SU Agen reçoit Colomiers, l'une des meilleures équipes de Pro D2. Alors après avoir renoué avec la victoire face à Aurillac et Montauban, les Agennais se trouvent en ce moment dans une situation toujours compliqué à l'aube de la réception de Colomiers et du déplacement à Nevers. Une victoire face à Colomiers semble peu probable.

Notre pronostic : victoire de Colomiers