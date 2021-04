Dès la deuxième minute, un essai surprise de Meïté qui a ramassé pour aller sous les poteaux a donné le ton. Avec des soucis en touche, voire dans les passes en raison du vent (dans le dos de Béziers en première mi-temps), les deux équipes ont eu du mal à proposer des phases de jeu durables.

En envoyant Poï tout en force derrière la ligne, cumulé aux coups de pieds de Latorre, les Biterrois ont pris le score pour mener 13-7 à la pause, sanctionnant l’indiscipline des joueurs du président Calamel.

Dans le deuxième acte, les soucis en touches et dans les transmissions ont continué mais les acteurs ont réussi à être plus opportunistes. Ainsi, des essais de Tui (50e), Doumenc (54e) et Dyer (60e) ont complètement relancé les Audois, repassant devant au score et cherchant à marquer un bonus offensif.

En force par Barrère (60e), les Héraultais se sont rapprochés du bonus défensif, privant temporairement leurs adversaires du bonus offensif. Un nouvel essai de Bitz (63e) encore en force ont même permis aux joueurs d’Aucagne d’égaliser à 28 partout.

A trois minutes du terme, une grosse poussée de la mêlée carcassonnaise a offert à Lucas Méret des 10m gauche la pénalité de la gagne. Avec ce succès, les Audois peuvent encore croire à la qualification, même s’ils sont encore éloignés des 6 premiers et qu’il faudra réaliser un parcours quasi parfait. Lors de la prochaine journée, l’USC ira à Carcassonne quand l’ASBH recevra Mont-de-Marsan.