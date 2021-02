Le hasard du calendrier avait donc donné rendez-vous à Biarritz et Colomiers pendant deux jeudis de suite. Une première cette saison, qui offrait aux amoureux de Pro D2 une double confrontation intéressante entre prétendants aux phases finales. La semaine passée, donc, les rouge et blanc étaient allés l’emporter à Bendichou sur une action folle à la dernière seconde. Hier, les Basques ont de nouveau inscrit un essai à la sirène, synonyme cette fois de bonus offensif. Pourtant, un quart d’heure plus tôt, on était loin de penser que la bande à Armitage serait en mesure d’accrocher les cinq points de la victoire.

En double supériorité numérique pendant une heure, après les deux cartons rouges adressés à Vici et Deysel, le BO a eu toutes les peines du monde à se défaire de valeureux columérins. “Ce n’est pas qu’on les a pris de haut, mais après les cartons, on s’est peut-être dit inconsciemment que le match allait être beaucoup plus facile que ce qu’il devait être, analysait Yohann Artru en conférence de presse. Dès lors, nous avons été complètement brouillons. Nous avons voulu jouer plus vite que la musique. Il y avait beaucoup d’espaces, mais eux n’ont rien lâché. C’est leur marque de fabrique. ”

Bousculé, le BO a cependant assuré l’essentiel avec cinq points au classement et un 9/10 en deux matchs, qui permet aux coéquipiers de Steffon Armitage de creuser l’écart sur Nevers, 4e. Avec dix unités d’avance sur les Nivernais, les Basques, à seulement quatre points de la seconde place, vont-ils désormais s’autoriser à regarder plus haut ? “On n’a pas trop notre destin entre les mains pour les deux premières places, mais on va essayer de grappiller des points, annonçait Artru face aux médias. Ce soir, on a remis les choses dans l’ordre à la fin avec un peu de réussite, mais c’est un bel avertissement pour la suite. ”

Sarraute : "Je suis fier de mes joueurs"

Si Colomiers a fait trembler le BO jusqu’à tard dans le match (21-16 à la 73e), c’est avant tout grâce au caractère irréprochable des joueurs de Julien Sarraute. Réduits à treize dès la vingtième, et même à 12 pendant dix minutes, les Haut-Garonnais n’ont jamais rien lâché. “Ils nous ont mis des séquences avec leurs gros… Ils le font tellement bien, c’est un peu énervant. Tu as envie d’aller gratter un ballon et au final, tu fais une petite faute. Dans l’état d’esprit, ils sont toujours présents, ils nous ont fait déjouer” reconnaissait Ximun Lucu après la rencontre.

Quelques minutes plus tard, c’est un Julien Sarraute satisfait par la performance de son équipe qui s’est d’ailleurs présenté face à la presse. "Je suis fier de mes joueurs, de l’abnégation, de l'enthousiasme, de la solidarité et de la volonté dont ils ont fait preuve, expliquait le technicien. On repart sans rien, je suis déçu, car un bonus défensif aurait été une belle victoire pour nous. Mais je pense qu’on va pouvoir continuer de bâtir sur cet état d’esprit.”