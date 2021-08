Votre équipe a livré un match contrasté, avec une première période durant laquelle vous avez posé des problèmes aux Neversois, avant de céder après la pause. Que vous inspire ce match ?

On ne peut pas retenir que la première mi-temps dans l’analyse, forcément. Un match, c’est 80 minutes. En première période, on est dans le jeu que l’on voulait faire, on est bons sur les phases statiques. Ce qui est dommage, c’est qu’on manque de patience ; j’aurais aimé que l’on fasse travailler davantage les Neversois en défense.

En seconde période, on n’applique plus le plan de jeu, on n’est plus du tout dans le rugby que l’on voulait produire. On veut jouer un peu partout, ce qui nous a demandé beaucoup d’énergie face à une équipe qui est plus à l’aise que nous dans ce style de jeu, et on explose physiquement.

Comment expliquez-vous ce changement d’attitude en seconde période ?

Nous avons fait entrer beaucoup de nouveaux joueurs, et beaucoup de jeunes. On apprend. On doit avoir davantage de temps forts. On est tombés dans un jeu un peu désordonné, et en Pro D2 on ne peut pas se le permettre. On se construit, on sait que l’on a encore beaucoup de choses à améliorer.

A huit jours de la première journée du championnat (réception de Montauban, NDLR), dans quel état d’esprit êtes-vous après ces deux matches de préparation ?

La Pro D2, on connaît. On sait que physiquement, cela demande beaucoup d’intensité, mais qu’il faut aussi être très organisé.

Propos recueillis par Sébastien Chabard.