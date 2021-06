“On est tous déçus et un peu abattus. On est tombé sur une belle équipe, plus forte, qui mérite sa victoire. Il nous a manqué de la discipline et un peu d’agressivité en défense. Nous n’avons pas réussi à monter assez haut. Et puis l'on a donné des points qu’ils ont très bien convertis avec un grand joueur à l’arrière. On s’est senti avec les jambes lourdes, on a manqué de dynamisme. Il faudra analyser ça à froid. Il y a un gros défi qui nous attend. Comme l’a dit le président, il faut basculer sur le match de barrage car nous avons toujours l’opportunité de monter. Il faut le voir comme une chance. Pour le barrage, le plus facile pour basculer, ce serait d’affronter Bayonne. Ce serait exceptionnel pour toute une région."