Le BO repart de l'avant

Ils ont tout simplement fait le match parfait ! Les Biarrots, défaits la semaine dernière sur leur pelouse par Vannes ont réagi ce soir à Jean-Alric. Une victoire assez large 23-3 qui permet aux Basques de réintégrer le Top 4 du Pro D2. Dès les premières minutes de jeu, le BO paraissait serein et sur de ses forces. La première banderille a été plantée à la 13è minute par l'intermédiaire de Lucu. Le reste de la rencontre se résume à des Aurillacois impuissants face à un Biarritz clinique.

Le coup de grâce arrive à l'heure de jeu quand Barry intercepte une passe de Vincent et s'en va au milieu des poteaux. Les Basques vont se contenter de gérer leur avance en fin de rencontre et malgré une réaction des Aurillacois avec un essai signé Boisset, le BO arrache quatre points importants et retrouve de la confiance. Les Aurillacois enchaînent un quatrième revers après un bon début de saison.

Montauban fait la passe de 3 et intégre le Top 10

Troisième succès consécutif pour les Montalbanais à domicile. Cette fois, c'est Provence Rugby qui a subi la loi des Tarn-et-Garonnais (30-15). Un succès acquis grâce à une première mi-temps quasi parfaite des locaux. Trois essais de Sitauti (12e), Salles (15e) et Deligny (23e) ont mis sur orbite Montauban tandis que les Provençaux souffrait notamment en mêlée. L'ailier Thibaut Zambelli enciassait un carton jaune pour un plaquage haut sur Chaput (40e).

Mais au retour des vestiaires, les visiteurs se sont révoltés, inscrivant coup sur coup deux essais par Malet (45e) et Corbel (51e), les deux sur des ballons portés bien construits. Dès lors, le bonus s'était échappé pour les locaux qui n'avaient plus qu'à assurer la victoire notamment grâce à la botte de Jérome Bosviel, auteur d'un 100% ce soir. Avec ce succès, Montauban intégre le Top 10 et monte à la septième place. Pour Provence Rugby, pas de points et une sixième place juste devant son adversaire du soir.

Colomiers fait le boulot en première mi-temps

Colomiers n’a pas eu de soucis pour se défaire d’un Rouen remanié pour ce match en retard de la deuxième journée. Dès le début de la partie, les joueurs de Julien Sarraute ont imposé leur jeu sans jamais que les Normands ne puisse sortir de l’étau des Hauts-Garonnais. Petit à petit, Colomiers, à force d’occupation et de maîtrise, prend le large au score d’abord par la botte de Thomas Girard par deux fois, puis par un essai de l’ailier Alexis Palisson qui intercepte la première offensive de Rouen à la 18e minute. La fin du premier acte est marqué par deux essais de pénalité sifflés par l’arbitre, un pour les locaux à la suite d’un en-avant volontaire et un pour Rouen après une faute columérine sur un ballon porté près de l’en-but. 23 à 7 pour Colomiers à la pause.

La deuxième période est plus stérile avec deux équipes qui rivalisent. Thomas Girard passe rapidement trois points pour Colomiers puis c’est Rouen qui prend petit à petit l’avantage du terrain dans ce second acte. Une domination enfin récompensée à 5 minutes du terme de la rencontre avec un essai d’Adamson. Malgré cette deuxième mi-temps difficile, Colomiers s’impose assez logiquement 26-12 et reste invaincu à Michel-Bendichou cette saison. Cette victoire permet aux Hauts-Garonnais de remonter au classement avant la réception d’Oyonnax le week-end prochain.