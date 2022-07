Les candidats à la montée débuteront fort. La 1ère journée pourrait même déjà être capitale pour la lutte au top 6. Montauban recevra Nevers, Carcassonne se déplacera à Colomiers, et Grenoble accueillera Béziers. Côté promus, Massy recevra Rouen dans une sorte de "derby du nord" et Soyaux-Angoulême accueillera Vannes. Les deux promus auront donc l'avantage de recevoir dès l'entame du championnat. La 3e journée donnera directement lieu à plusieurs derbies avec les affiches Biarritz-Mont-de-Marsan, Grenoble-Oyonnax, ou Montauban-Agen.

Un marathon de 10 mois

Comme chaque année, la saison de Pro D2 est un véritable marathon. L'exercice 2022-23 débutera le 26 août et se terminera le week-end du 26 mai 2023, à l'occasion de la finale d'accession. Le match d'access match aura lieu le week-end du 2 juin. Cette saison sera également la dernière à utiliser la formule des deux relégations sèches. La convention entre la LNR et la FFR, tenue ce mardi, a décidé d'organiser un barrage entre le 15e de Pro D2 et le 2e de Nationale.