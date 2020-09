Longtemps, les Biarrots ont cru tenir une deuxième victoire en autant de rencontres. C’était sans compter sur une équipe de Montauban renversante. Loin derrière à la mi-temps (11-23), les Sapiacains ont été dominateurs dans tous les compartiments du jeu lors du second acte, notamment dans les vingt dernières minutes. Pourtant, le début de match de Biarritz était idéal, un essai inscrit dès la 4ème minute par le demi de mêlée Aurrekoetxea, et un autre aplati par Dyer juste avant la mi-temps laisse entrevoir une deuxième victoire en autant de rencontres pour le BO. Ajouté à cela la prestation parfaite de Gilles Bosch avec 100% de réussite au pied (6/6), difficile d’imaginer un autre scénario qu’une victoire pour Biarritz. Mais, les Montalbanais vont se rebeller, poussés par un stade de Sapiac en transe. L’essai du troisième ligne Stringer a redonné espoir, tandis que les points au pied inscrits par Bosviel ont enterré les derniers espoirs biarrots (33-30).

Malgré le point de bonus, la déception est grande du côté du BO : "On s’arrête de jouer en deuxième mi-temps" regrette l’ouvreur Gilles Bosch. "On est devant au score, mais on a laissé l’adversaire reprendre confiance. On n’a pas su gérer le scénario du match malgré notre avance au score."

4 pénalités concédées dans les 10 dernières minutes

Le tableau d’affichage indiquait 21-30 pour le BO à la 68ème minute de jeu. A ce moment du match, la "remontada" montalbanaise semblait très difficile voire impossible. Et pourtant, grâce à 12 points inscrit par Bosviel au pied, Biarritz va repartir avec un seul point de bonus. Pourtant discipliné, le BO va être mis sous pression par les locaux, et concédait 4 pénalités en 10 minutes. Beaucoup trop pour espérer remporter un match à l’extérieur. "Au vu du scénario du match, on souhaitait ramener autre chose qu’un bonus défensif. Mais, quand on ne joue que 45/50 minutes, difficile de gagner à l’extérieur" déplore Shaun Sowerby. "Il nous a manqué de l’ambition en seconde période. On perd des points précieux, notamment à cause de notre indiscipline. Notre état d’esprit doit être meilleur si on veut remporter des matchs à l’extérieur", poursuit l’entraîneur biarrot.

Par Alexis Plisson.