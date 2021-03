Béziers - Biarritz

Pour la première rencontre de la 24e journée, Béziers reçoit le Biarritz Olympique. Les deux équipes ont perdu leur match la semaine dernière et vont vouloir se rattraper. Actuellement troisième du championnat de Pro D2, le BO reste sur sept victoires contre seulement trois défaites depuis le début de l'année 2021. Béziers ne fait pas aussi bien, notamment après une mauvaise passe de quatre défaites en janvier dernier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1670 vote(s) Béziers Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Grenoble - Perpignan

Ces deux équipes du haut du tableau sont en très grande forme. Cela fait cinq matchs que Perpignan n'a pas perdus. De son côté, Grenoble enchaîne aussi les victoires depuis la fin janvier, malgré une petite défaite à Biarritz le 26 février dernier. L'USAP, deuxième pour l'instant, n'est désormais qu'à un seul point de la première place, occupé par le RC Vannes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1705 vote(s) Grenoble Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Grenoble.

Provence Rugby - Mont-de-Marsan

Rien ne va plus pour le Provence Rugby, c'est la descente aux enfers. Sans aucune victoire depuis le 22 janvier, soit un total de sept défaites d'affilées, Aix-en-Provence sombre dans le fond du classement. En face, le Stade montois est aussi dans le mal. Après un match nul la semaine dernière contre le 16e de Pro D2, Valence Romans, Mont-de-Marsan cherche une victoire pour se relancer. Les deux équipes vous devoir tout donner dans cette course au maintien de fin de saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1440 vote(s) Provence Rugby Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Nevers - Montauban

C'est le duel du milieu de tableau. Nervers 7e reçoit au stade du Pré Fleuri l'US Montalbanaise. Les deux équipes n'y arrivent plus. Après une lourde défaite de plus de 50 points face à Carcassonne la semaine dernière, Nevers souffre. Cela fait désormais cinq matchs sans victoire pour les Neversois. Montauban n'est pas en confiance non plus, après avoir perdu sur les deux dernières journées, à domicile. C'est le moment pour Nevers de retrouver une certaine confiance avant d'aller affronter le Biarritz Olympique, la semaine suivante.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1422 vote(s) Nevers Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire de Nevers.

Rouen Normandie - Soyaux-Angoulême

Pour ce match, les deux équipes jouent gros. Respectivement 14 et 15e de Pro D2 pour le moment, Rouen Normandie et Soyaux-Angoulême sont dans la zone rouge. Sur une bonne dynamique après deux victoires, Soyaux-Angoulême a peut-être trouvé son train de marche pour se maintenir.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1478 vote(s) Rouen Normandie Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême.

Valence Romans - Aurillac

L'actuel dernier du championnat, Valence Romans, accueille le Stade aurillacois pour cette 24e journée de Pro D2. Le bilan pour Valence Romans est bien laborieux, sur les huit dernières rencontres, aucune victoire et deux matchs nuls pour les Drômois. Aurillac a mis fin à sa série de quatre défaites en s'imposant face à Rouen Normandie, sur un score de 12 à 6.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1462 vote(s) Valence Romans Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire pour Aurillac.

Vannes - Carcassonne

Le RC Vannes n'a plus été vaincu depuis la mi-janvier, mais à surtout un nombre de victoires impressionnantes depuis le début de la saison (18). Carcassonne n'est pas trop mal non plus depuis un certain temps. Malgré quelques défaites, les Carcassonnais ont réalisé une belle performance lors de la précédente journée en infligeant 59 points à Nevers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1401 vote(s) Vannes Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Oyonnax - Colomiers

À égalité avec 61 points, les deux équipes sont tout de même à onze points de la troisième place, occupée par Biarritz. Toutes deux victorieuses la semaine dernière, c'est Colomiers qui se déplace au stade Charles Mathon. Après avoir reçu le 2e puis le 3e de Pro D2, Oyonnax affronte cette fois, le 4e ex-aequo.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1356 vote(s) Oyonnax Match nul Colomiers

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Oyonnax.